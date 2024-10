Il découvre par hasard cet immense cratère d'impact sur Google Maps

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Capture Google Maps (coordonnées 51°15'19.5"N 64°40'45.8"W)

Un internaute en quête de calme. Une région du Québec jusqu'ici méconnue. Et voilà que Google Maps bouleverse les certitudes des géologues.En cherchant un lieu de camping, Joël Lapointe découvre une étrange formation de 15 km sur les cartes satellites. Une possible signature d'une météorite vieille de millions d'années.En planifiant ses vacances, ce Québécois repère une anomalie dans la topographie de la Côte-Nord. Des spécialistes français, intrigués, confirment la possibilité d'un ancien impact météoritique sur. Les contours réguliers et la formation de montagnesde la fosse soulèvent des interrogations.Joël Lapointe signale cette découverte aux géologues. Pierre Rochette, du Centre européen de recherche et d'enseignement des géosciences de l'(Cerege) en France, voit en ces indices des signes probants d'und'impact de météorite. L'hypothèse semble prendre corps.Les recherches en laboratoire se poursuivent pour analyser les minéraux du site. Les zircons, des minéraux qui conservent des traces d'impacts, pourraient confirmer cette hypothèse. Leur orientation particulière sous l'effet d'uneintense intrigue les experts.Les spécialistes s'attendent à découvrir des "cônes de percussion", fractures typiques d'un impact météoritique, causées par l'onde de choc. Pierre Rochette prévoit d'examiner ces formations sur place pour déterminer l'origine exacte de ce cratère.Si cette découverte est avérée, elle ajouterait un 11ème cratère de météorite à la région du Québec. L'estimation actuelle suggère un impact il y a environ 100 millions d'années. Une datation précise nécessitera encore d'autres études.Il faudra du temps pour reconstituer l'histoire de cet événement géologique. Mais déjà, cette trouvaille inattendue alimente l'espoir de nouvelles révélations sur la Terre. Pour Joël Lapointe, l'aventure ne fait que commencer, mais elle risque de différer un peu de ses plans de vacances initiaux.