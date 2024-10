À la recherche d'un cratère perdu

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Il y a huit cent mille ans environ un astéroïde impactait la Terre, dévastant l'Indochine et projetant des gouttes issues de la fusion de la surface terrestre (les tectites, dites australasites), jusqu'en Australie et en Antarctique. Ces tectites sont connues depuis Darwin, mais len'a pas encore été trouvé.L'étude à nano-échelle, menée par le CNRS Terre & Univers, d'un grain de monazite (phosphate de terres rares) de 50 microns, récupéré dans une grosse tectite litée de Thaïlande (Cf. Photo), apporte des indices majeurs pour localiser ce cratère.La combinaison d'outils de micro-caractérisation de pointe, microsonde et microscopes électroniques (à balayage et en transmission), révèle que la monazite est le vestige d'un unique grain détritique. Ce grain a subi des températures très élevées, avec injection defondu piégé dans la porosité aux joints de grains, et un recuit favorisant migration de dislocations et formation de sous-joints.L'absence de défauts d'irradiation dans la monazite confirme que cet épisode de recuit s'est produit récemment, en accord avec l'âge de l'impact. La préservation d'une zonation primaire du grain, ainsi que l'absence de profils de diffusion détectables à ces échelles, indiquent que la monazite n'a pas atteint son(~2050 °C) avant son refroidissement très rapide (~1000°C/s).Les dates (U-Th-Pbtotal) obtenues dans la monazite restent inchangées lors de l'impact: 73 ± 6 Ma dans le domaine riche en Th et 156 ± 15 Ma dans le domaine pauvre en Th. Ces âges sont donc ceux des roches présentes dans la cible de l'impact.Ainsi, la comparaison des résultats de l'étude avec une base de données détaillée contenant âges des monazites et rapports Th/U, en Asie du Sud-Est, indique que le cratère australasien doit être recherché dans leformé par les, la Chine méridionale côtière et le nord du Vietnam.Cela exclue une bonne partie des pistes précédemment proposées (sud Indochine, Nord Chine) et procure de nouvelles clés pour enfin résoudre le mystère du cratère perdu !A.-M. Seydoux-Guillaume, P. Rochette, E. Gardés, P.-M. Zanetta, S. Sao-Joao, Ph. de Parseval, B.P. Glass; Clues on the Australasian impact crater site inferred from detailed mineralogical study of a monazite inclusion in a Muong Nong tektite 2024.