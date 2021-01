Une imagerie simultanée de l'orientation et de la position 3D de molécules fluorescentes

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la...)

organisation (Une organisation est)



Imagerie de l' orientation (Au sens littéral, l'orientation désigne ou matérialise la direction de l'Orient (lever du soleil...) in vitro (In vitro (en latin : « dans le verre ») signifie un test en tube, ou, plus...) surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a...) verre (Le verre, dans le langage courant, désigne un matériau ou un alliage dur, fragile...) noir et blanc (Le noir et blanc sont considérés ou non comme des couleurs selon la discipline qui en...) image directe (L'image directe d'un sous-ensemble A de X par une application est le sous-ensemble de Y formé des...) hauteur (La hauteur a plusieurs significations suivant le domaine abordé.) molécule (Une molécule est un assemblage chimique électriquement neutre d'au moins deux atomes, qui...)

fluorescence (La fluorescence est une émission lumineuse provoquée par diverses formes d'excitation autres que...)

biologie (La biologie, appelée couramment la « bio », est la science du vivant....)

optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement...)

diffraction (La diffraction est le comportement des ondes lorsqu'elles rencontrent un obstacle qui ne leur est...)

diamètre (Dans un cercle ou une sphère, le diamètre est un segment de droite passant par le centre...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent...)

signal ( Termes généraux Un signal est un message simplifié et généralement codé. Il existe...)

matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne...)

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et...)

polarisation ( la polarisation des ondes électromagnétiques ; la polarisation dûe aux moments...)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil...)

protéine (Une protéine est une macromolécule biologique composée par une ou plusieurs...)

moyenne (La moyenne est une mesure statistique caractérisant les éléments d'un ensemble de...)

microscope optique (Le microscope optique est un instrument d'optique muni d'un objectif et d'un oculaire qui permet de...)

Références

volume (Le volume, en sciences physiques ou mathématiques, est une grandeur qui mesure l'extension...)

Contacts

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue...)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand...)

chercheur (Un chercheur (fem. chercheuse) désigne une personne dont le métier consiste à faire de la...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Idéale pour observer le fonctionnement des cellules, l'imagerie super-résolue peine cependant à fournir à la fois la position et l'orientation des molécules uniques qu'elle scrute. Grâce à l'emploi d'une lame de verre aux propriétés spécifiques, des chercheurs et des chercheuses de l'Fresnel et de l'de Rochester ont combiné avec succès les deux mesures. Publiés dans la revue, ces travaux aideront en particulier à l'étude de l'des protéines dans les cellules à des échelles nanométriques.L'imagerie super-résolue permet, à partir de la, de donner la position 3D d'une molécule avec une précision d'une dizaine de nanomètres. Cette technique est particulièrement utilisée en, par exemple pour observer les assemblages dynamiques de protéines à l'intérieur des cellules, car, contrairement à d'autres approches, elle ne demande pas de traitements incompatibles avec la survie des cellules. L'imagerie super-résolue tire les informations sur la position des molécules grâce au pointé du centre de l'image de leur réponse, une tache decirculaire d'unde quelques centaines de nanomètres. Mais si on essaye d'en extraire également l'orientation de la cible, cette information est mélangée avec lesde localisation dans l'espace. Des chercheurs et des chercheuses de l' Institut Fresnel (CNRS/Centrale Marseille/Aix-Marseille Université), en collaboration avec l'Université de Rochester (USA), sont parvenus à extraire, de manière non ambiguë et simultanée, l'orientation 3D et la position d'une molécule, grâce à une lame de verre capable de traiter efficacement leoptique d'une cible fluorescente.L'équipe a utilisé une lame biréfringente spatiale à symétrie trigonale, fabriquée en appliquant des presses métalliques en trois points d'une plaque de verre circulaire. Ces contraintes font apparaître dans ledes motifs de déformation très bien contrôlés, qui permettent de modifier localement à la fois laet lade laissue des cibles fluorescentes. Cette lame était déjà employée pour étudier la polarisation de la lumière, avant d'être testée avec succès dans le cadre de l'imagerie super-résolue. Cette méthode, appelée(CHIDO), a été appliquée à la mesure de l'orientation et de la position de molécules uniques attachée à des filaments d'une, la F-actine. Les molécules ont montré qu'elles étaient enorientées dans la direction des filaments, bien que leur orientation individuelle fluctue de manière non négligeable. Elles deviennent ainsi des rapporteurs de l'orientation 3D de la F-actine, et par conséquent de son organisation dans les cellules aux échelles nanométriques, même dans des réseaux denses et complexes. Ce type d'informations, que l'on ne peut pas encore obtenir avec un, intéresse de nombreux travaux de biologie.V. Curcio, L.A. Alemán-Castañeda, T.G. Brown, S. Brasselet & M.A. Alonso.11, Article number:11, 5307 (2020).- Sophie Brasselet - Directrice deà l'Institut Fresnel (CNRS/Centrale Marseille/Aix-Marseille Université) - sophie.brasselet at fresnel.fr- Miguel Alonso - Professeur au sein de la chaire d'excellence AMIDEX età l'Institut Fresnel (CNRS/Centrale Marseille/Aix-Marseille Université) - miguel.alonso at fresnel.fr