💧 D'immenses réservoirs d'eau à l'échelle de l'Univers ?

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Les signatures chimiques de la glace d'eau (en bleu vif) et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (en orange) dans Cygnus X, l'une des régions de naissance stellaire les plus actives de la Voie lactée.

Crédit: NASA/JPL-Caltech/IPAC/Hora et al.

Une observation vient de bousculer ce que l'on croyait savoir sur l'origine de l'eau sur Terre. Le télescope spatial SPHEREx, tout juste mis en service par la NASA, a repéré d'immenses réservoirs de glace d'eau dans Cygnus X, l'une des régions les plus actives de lapour la formation d'étoiles. Ce type de nuages glacés interstellaires pourraient bien être à la source de l'eau de nosLes images, prises en 2025 et publiées récemment, montrent la glace d'eau en bleu vif au milieu de sombres couloirs de poussière où naissent de nouvelles étoiles. SPHEREx a cartographié ces matériaux gelés à travers Cygnus X, une région massive de formationremplie de gaz et de poussière. Cettedétaillée offre un aperçu sans précédent de la répartition des glaces dans notreCes réservoirs de glace sont composés de molécules comme l'eau, le dioxyde de carbone et le monoxyde de carbone. Ces ingrédients essentiels pour lade la vie se forment sur des grains de poussière microscopiques. Selon les scientifiques, ces glaces interstellaires représentent une source majeure de l'eau de l', et pourraient ensemencer les systèmes planétaires. L'eau des océans terrestres et celle des comètes auraient ainsi une origine commune.Phil Korngut, chercheur à l'Institut dede Californie, compare ces régions à des glaciers interstellaires capables de livrer un approvisionnement massif d'eau aux nouveaux systèmes stellaires.L'étude confirme l'idée que la glace interstellaire se forme sur des grains de poussière plus petits que les particules de fumée. La glace d'eau n'est pas répartie uniformément: elle se concentre dans les régions les plus denses de poussière cosmique, qui agissent comme des boucliers contre le rayonnement ultraviolet des jeunes étoiles. Cette protection permet aux molécules fragiles de survivre.Alors que SPHEREx poursuit son relevé du ciel entier sur deux ans, les chercheurs sont impatients de construire une carte détaillée de la distribution de l'eau et d'autres molécules comme le dioxyde de carbone dans la Voie lactée. Ils veulent aussi comprendre comment ces glaces réagissent à différents niveaux de rayonnement ultraviolet. Cette mission ne fait que commencer, selon la NASA.Les résultats de cette étude ont été publiés dansle 15 avril 2025. Ils marquent une étape importante dans la compréhension du cycle de l'eau dans l'Univers et de son rôle dans l'émergence de la vie.