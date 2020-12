Un impressionnant objet Herbig–Haro capturé par Hubble



Situé à l'intérieur de notre galaxie, la Voie lactée, cet objet Herbig–Haro est un terrain de naissance tumultueux pour de nouvelles étoiles dans une région connue sous le nom de complexe de nuages ​​moléculaires Orion B, située à 1 350 années-lumière.Les objets Herbig–Haro (HH) sont de petites nébulosités associées à certaines très jeunes étoiles, et qui se forment lorsque de laéjectée par ces étoiles naissantes entre enavec les nuages deet de poussières environnant, à des vitesses de plusieurs centaines depar. Cette photographie a été prise par leen 2015.Lorsque les étoiles se forment dans des nuages ​​géants d'moléculaire, une partie duenvironnant s'effondre sous l'effet de lapour former unaplati en rotation entourant la nouvelleBien que les planètes se forment plus tard dans le disque, à ceprécoce, la proto-étoile se nourrit du disque avec unvorace. Le gaz à l'intérieur du disque s'effondre sur la protoétoile. Une partie du matériau surchauffé est projeté vers l'extérieur dans des directions opposées le long de l'axe de rotation de l'étoile.Des fronts dese développent le long des jets et chauffent le gaz environnant à des milliers de degrés. Les jets entrent en collision avec le gaz et la poussière environnants et dégagent de vastes espaces, comme un courant d's'enfonçant dans une colline de