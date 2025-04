Que sont ces objets rouges et aplatis, qualifiés d'UFOs par les astronomes ? 🔭

Pourquoi les galaxies UFOs sont-elles si rouges ?

Le télescope spatial James Webb vient de révéler une catégorie inédite de galaxies, massives et rouges, baptisées Ultra-red Flattened Objects (UFOs - un petit clin d'œil à un autre sigle bien connu). Ces objets, qui étaient invisibles pour, pourraient remettre en question nos connaissances sur la formation des galaxies.Une équipe de l'Université du Colorado à Boulder a identifié ces galaxies grâce à la capacité infrarouge du JWST. Contrairement aux galaxies classiques, les UFOs émettent très peu de, ce qui les rendait indétectables auparavant. Leurintense et leur forme aplatie intriguent les scientifiques.Les chercheurs ont analysé 56 de ces galaxies grâce au programme JADES. Ils ont découvert que ces UFOs contiennent une quantité de poussière interstellaire bien supérieure à celle de la Voie lactée. Cette poussière, résidu d'étoiles mortes, bloque une grande partie de laémise par ces galaxies elles-mêmes.Les simulations informatiques suggèrent que les UFOs partagent une forme similaire à celle de notre galaxie, en disque. Cependant, leur composition et leur apparence diffèrent radicalement, posant de nouvelles questions sur leur évolution. Les astrophysiciens s'interrogent sur l'origine de cette poussière abondante.L'étude, publiée dans, souligne l'importance du JWST pour explorer l'. Selon les chercheurs, ces découvertes montrent que notre compréhension des galaxies est encore incomplète. Les UFOs pourraient être plus communes qu'on ne le pensait.Les prochaines observations du JWST permettront d'étudier ces galaxies en détail. Les scientifiques espèrent percer le mystère de leur formation et de leur croissance. Ces recherches pourraient également éclairer les processus de naissance des étoiles dans des environnements extrêmement poussiéreux.En attendant, les UFOs continuent de chambouler les théories actuelles. Leur existence ouvre une nouvelle fenêtre sur la diversité galactique. Le JWST, avec ses capacités uniques, promet de révéler bien d'autres surprises dans les années à venir.Les galaxies UFOs apparaissent rouges car elles émettent principalement dans l'infrarouge. Cette caractéristique est due à la présence d'une quantité massive de poussière interstellaire qui absorbe la lumière visible et la réémet sous forme de rayonnement infrarouge.La poussière interstellaire est composée de minuscules particules solides, issues des résidus d'étoiles en fin de vie. Ces particules bloquent la lumière visible, ce qui explique pourquoi ces galaxies étaient invisibles pour le télescope Hubble, sensible uniquement à cette gamme de lumière.Le télescope James Webb, capable de détecter l'infrarouge, a permis de révéler ces objets. Cette découverte montre que l'Univers contient des galaxies jusqu'alors cachées, remettant en question nos modèles de formation et d'évolution galactique.Les chercheurs estiment que l'étude de ces galaxies pourrait fournir des indices sur les conditions extrêmes qui régnaient dans l'Univers jeune, où la formation d'étoiles et de poussière était beaucoup plus intense qu'aujourd'hui.