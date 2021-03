Des impulsions d'atomes d'antihydrogène pour mesurer la gravité

accélération (L'accélération désigne couramment une augmentation de la vitesse ; en physique,...)

gravitation (La gravitation est le phénomène d'interaction physique qui cause l'attraction...)



Figure 1: Expérience AEgIS. Crédit: CERN

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a...)

antimatière (L'antimatière est l'ensemble des antiparticules des particules composant la matière...)

atome (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut...)

atome (Un atome (grec ancien ἄτομος [atomos], « que...)

hydrogène (L'hydrogène est un élément chimique de symbole H et de numéro atomique 1.)

proton (Le proton est une particule subatomique portant une charge électrique élémentaire...)

positron (En physique des particules, le positron ou positon est l'anti-particule associée à l'électron....)

électron (L'électron est une particule élémentaire de la famille des leptons, et possèdant une charge...)

gravité (La gravitation est une des quatre interactions fondamentales de la physique.)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses...)

théorie de la relativité (Cet article traite de la théorie de la relativité à travers les âges. En physique, la notion de...)

Aimé Cotton (Aimé Auguste Cotton est un physicien, né à Bourg-en-Bresse en 1869, et mort à Sèvres en 1951....)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est...)

Physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la...)

Claude Bernard (Claude Bernard, né le 12 juillet 1813 à Saint-Julien (Rhône) et mort le...)

instant (L'instant désigne le plus petit élément constitutif du temps. L'instant n'est pas...)

silicium (Le silicium est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole Si...)

positronium (Le positronium est un système quasi-stable constitué d'un positron et d'un électron formant...)

positron (En physique des particules, le positron ou positon est l'anti-particule associée à l'électron....)

laser (Un laser est un appareil émettant de la lumière (rayonnement électromagnétique)...)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le...)

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un...)

charge (La charge utile (payload en anglais ; la charge payante) représente ce qui est effectivement...)

Référence:

Contacts:

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue...)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand...)

in2p3 (L'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) est un institut de...)

Communication (La communication concerne aussi bien l'homme (communication intra-psychique, interpersonnelle,...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !