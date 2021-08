Informatique quantique: une percée dans le stockage de l'information



Représentation du mode de flexion d'un nanotube représenté ici en bleu (Bleu (de l'ancien haut-allemand « blao » = brillant) est une des trois couleurs...) rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait...)

© Fabio Pistolesi

L'information quantique pourrait être à l'origine de la prochaine révolution technologique. Par analogie avec le bit dans l'informatique classique, le qubit est l'élément de base de l'informatique quantique. Mais démontrer l'existence de cette unité de stockage de l'information et l'utiliser est encore complexe et donc limité.Dans une étude parue le 3 août 2021 dans, une équipe deinternationale, composée par Fabio Pistolesi,duet de deux chercheurs étrangers, a réussi par des calculs théoriques à montrer qu'il est possible de réaliser un nouveau type deoù l'information est stockée dans l'd'd'un. En effet, ces nanotubes sont capables d'effectuer un grandd'oscillations sans s'estomper, ce qui montre leur faibleavec l'et en fait d'excellents qubits potentiels. Cette propriété permettrait une plus grandedans le calcul quantique.Cependant, un problème persistait dans la lecture et l'écriture de l'information stockée dans les deux premiers niveaux d'de ces oscillateurs. Les scientifiques ont réussi à prouver qu'il est possible de lire cette information en exploitant le couplage entre les électrons, une particule chargée négativement, et le mode de flexion de ces nanotubes. Cela permet de changer suffisamment l'espacement entre les premiers niveaux d'énergie et de les rendre ainsi accessibles indépendamment des autres niveaux pour lire l'information qu'ils contiennent. Il reste désormais à vérifier expérimentalement ces prédictions théoriques prometteuses.Proposal for a Nanomechanical Qubit. F. Pistolesi, A.N. Cleland et A. Bachtold., le 3 août 2021. http://arxiv.org/abs/2008.10524