Insolite: les tomates améliorent l'efficacité des panneaux solaires

cristal (Cristal est un terme usuel pour désigner un solide aux formes régulières, bien que...)

titane (Le titane est un élément chimique métallique de symbole Ti et de numéro...)

calcium (Le calcium est un élément chimique, de symbole Ca et de numéro atomique 20.)

silicium (Le silicium est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole Si...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la...)

antioxydant (Un antioxydant est une molécule qui diminue ou empêche l'oxydation d'autres substances...)

matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne...)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre...)

électricité (L’électricité est un phénomène physique dû aux différentes charges électriques de la...)

tomate (La tomate (Solanum lycopersicum L.) est une espèce de plante herbacée de la famille des...)

efficacité énergétique (En physique et ingénierie mécanique, l'efficacité énergétique (ou...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Pour améliorer l'efficacité des panneaux solaires, ajoutez un peu de tomate. Plus précisément, du lycopène, qui est le pigment qui donne à la tomate sa couleur rouge.Des chercheurs chinois ont d'abord eu l'idée d'en ajouter aux cellules photovoltaïques de nouvelle génération : il faut savoir que celles-ci sont faites de minuscules couches de pérovskite, undeet de, plus efficace mais avec le défaut de se dégrader plus vite que les cellules photovoltaïques faites de. L'équipe de l'de Jilin a donc pensé que parce que le lycopène est un, il ralentirait la dégradation du Il s'avère que c'est le cas, mais qu'en plus, les cellules "avec lycopène" ont vu leur capacité à transformer laens'améliorer de 3%. L'hypothèse des chercheurs est que le lycopène contribue à réduire lede fragments microscopiques dans la structure cristalline de pérovskite, ce qui améliore le passage de l' Si ça se confirme , lareprésenterait une dépense minime pour une amélioration de l'de 3%...