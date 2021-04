Un instrument babylonien pour déterminer le Nord sur Mars

Comment déterminer la direction du Nord géographique sur Mars ? Le gyroscope embarqué sur la sonde de la mission InSight lancée en 2018 par la NASA n'a pas permis de répondre avec une précision suffisante à cette question. Il fonctionnait en effet seulement lors de lade descente de ladans l'martienne, afin que celle-ci se pose dans la bonne direction. Il a donc fallu chercher la solution ailleurs.Les astronomes l'ont trouvée dans les savoirs légués par leurs prédécesseurs babyloniens ! Il y a plus de 4000 ans, ces derniers utilisaient l'ombre projetée par un gnomon - bâtonplanté sur un sol- pour déterminer les premières constantes de l'. La sonde de la mission InSight n'étant pas munie d'un véritable gnomon, les astronomes ont observé, grâce à unesituée au bout d'un bras articulé, l'ombre que projetait sur unegraduée le crochet de préhension du sismomètre à bord de la sonde.Ce procédé a permis de déterminer avec précision où était situé le Nord géographique de Mars. Les résultats obtenus par ce biais présentent un écart voisin de ± 3° d'avec l'obtenue par le gyroscope. On peut considérer ce résultat comme excellent, étant donné les difficultés qu'il y a à estimer exactement la position de l'ombre. Il ne fait aucun doute que les Babyloniens auraient été étonnés qu'on utilise unun instrument apparemment si rudimentaire pour trouver le Nord sur une autreFinding SEIS North on Mars: Comparisons Between SEIS Sundial, Inertial and Imaging Measurements and Consequences for Seismic Analysis - Earth and Space, 2021.D. Savoie, A. Richard, M. Goutaudier, P. Lognonné, K. J. Hurst, J. N. Maki, M. P. Golombek, M. van Driel, J. Clinton, E. Stutzmann, D. Mimoun, W. B. Banerdt et N. R. Williams.Documentaire "La fabrique du temps", Science grand format, France 5.Denis Savoie - Systèmes de référence temps-espace (SYRTE) - denis.Savoie at observatoiredeparis.psl.eu