James Webb découvre une quantité record d'hydrocarbures autour d'une jeune étoile

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Figure 1: Impression d'artiste d'un disque protoplanétaire autour d'une étoile de très faible masse. Elle représente une sélection de molécules d'hydrocarbures (méthane, CH4 ; éthane, C2H6 ; éthylène, C2H2 ; diacétylène, C4H2 ; propyne, C3H4 ; benzène, C6H6) détectées dans le disque autour d'ISO-ChaI 147.

Crédit: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO) / MPIA

L'étude des disques protoplanétaires



Figure 2: Impression d'artiste d'une jeune étoile entourée d'un disque de gaz et de poussière.

Credit: NASA/JPL-Caltech



Figure 3: Ce graphique représente le spectre du disque protoplanétaire autour de l'étoile ISO-ChaI-147 révélé par l'instrument MIRI (Mid-Infrared Instrument) du télescope spatial James Webb. Le spectre montre la chimie des hydrocarbures la plus riche observée à ce jour dans un disque protoplanétaire, avec 13 molécules carbonées, dont la première détection extrasolaire d'éthane (C2H6) et la première détection d'éthylène (C2H4), de propyne (C3H4) et de radical méthyle (CH3) dans un disque.

Crédits: NASA, ESA, CSA, Ralf Crawford (STScI)

Un cocktail de molécules détectées autour de la jeune étoile ISO-ChaI-147

Dynamique

acétylène

chercheur

Astrophysique

Université

Une vision plus précise des disques autour des étoiles de très faible masse ?



Vidéo du spectre du disque protoplanétaire de l'étoile ISO-ChaI-147, capturé par l'instrument MIRI du télescope JWST, montrant le mouvement typique des molécules responsable de l'absorption dans le spectre.

Crédits: MPIA

Une équipe de recherche internationale, impliquant des scientifiques du CEA, vient de révéler la composition chimique d'un disque de matière en rotation autour d'une jeune étoile où se forment de nouvelles planètes. Les résultats révèlent le plus grand nombre de molécules carbonées jamais observées dans un tel disque, dont certaines détectées pour la première fois en dehors de notreCes découvertes ont des implications sur la composition potentielle des planètes en formation autour de cette étoile. Ces résultats, publiés dans la revue Science le jeudi 6 juin, ont été obtenus dans le cadre du programme temps garanti de l'instrument MIRI, développé par un consortium de laboratoires en Europe et aux Etats-Unis.Les planètes rocheuses sont très communes autour des étoiles de très faible masse (moins de 0,3 masse solaire), comme en témoigne le fameux système planétaire TRAPPIST-1 On sait pourtant peu de choses sur la chimie de ces mondes, qui peuvent être semblables ou très différents de la Terre. En étudiant les disques à partir desquels ces planètes se forment, appelés disques protoplanétaires, les astronomes espèrent mieux comprendre le processus de formation des planètes et la composition des planètes qui en résultent.Les disques protoplanétaires autour d'étoiles de très faible masse (cf. Figure 2) sont difficiles à étudier parce qu'ils sont plus petits et moins lumineux que les disques autour d'étoiles plus massives. Le programme appelé MIRI Mid-INfrared Disk Survey (MINDS) vise à utiliser les capacités uniques du télescope spatial James Webb (JWST) pour faire le lien entre les propriétés des disques et les propriétés des exoplanètes.Dans une nouvelle étude, cette équipe a exploré la région autour d'une étoile de très faible masse connue sous le nom d'ISO-ChaI-147, une étoile âgée de 1 à 2 millions d'années, dont la masse n'est que de 0,11 fois celle du Soleil.Le spectre révélé par l'instrument MIRI du JWST montre la chimie d'hydrocarbure la plus riche observée à ce jour dans un disque protoplanétaire - un total de 13 molécules carbonées différentes (cf. Figure 3). L'équipe a notamment détecté pour la première fois de l'éthane (C2H6) en dehors de notre système solaire, ainsi que de l'éthylène (C2H4), du propyne (C3H4) et le radical méthyle CH3.Ces résultats ont des implications importantes pour la chimie du disque interne et des planètes qui pourraient s'y former. Comme le JWST a révélé que le gaz présent dans le disque est riche en carbone, il est probable qu'il reste peu de carbone dans lessolides à partir desquels les planètes se formeraient. Par conséquent, les planètes rocheuses qui pourraient s'y former seraient finalement pauvres en carbone.Ces travaux soulignent la nécessité cruciale pour les scientifiques de collaborer entre les différentes disciplines. L'équipe note que ces résultats et les données qui les accompagnent peuvent contribuer à d'autres domaines, notamment la physique théorique, la chimie et l'astrochimie, afin d'interpréter les spectres et d'étudier de nouvelles signature spectroscopique de molécules dans cette gamme de longueurs d'onde.