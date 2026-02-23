Lundi 23 Février 2026
Rechercher 🔍

⛷️ Jeux olympiques: serait-il possible de skier sur une autre planète ?

Publié par Adrien,
Source: Informations compilées à partir de données d'agences spatiales (NASA, ESA) et de publications scientifiques sur les propriétés des surfaces planétaires.
Autres langues: EN, DE, ES, PT
Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Les Jeux olympiques d'hiver pourraient-ils se tenir sur une autre planète ou un satellite de notre Système solaire ?

La Terre constitue le modèle de référence. Son inclinaison assure des saisons régulières et un manteau neigeux prévisible. La glace d'eau qui compose la neige possède une propriété clé: à sa surface, une fine couche quasi-liquide se forme sous la pression, réduisant la friction et permettant aux skis de glisser. Notre gravité, ni trop forte ni trop faible, offre une adhérence permettant les virages.


Notre satellite naturel, la Lune, ne présente pas de neige mais une fine poussière de roche appelée régolithe. L'astronaute Harrison Schmitt, lors de la mission Apollo 17, a comparé ses déplacements à du ski de fond. Il estimait même que certains reliefs lunaires seraient adaptés au ski alpin. Toutefois, sans véritable neige et avec une gravité réduite, l'expérience resterait très différente de celle que nous connaissons.

Mars, avec ses calottes polaires et ses chutes de neige, semble plus prometteuse. Le problème vient de la nature de cette neige: il s'agit principalement de dioxyde de carbone gelé, ou glace carbonique. Sous la faible pression atmosphérique martienne, cette glace ne fond pas mais passe directement de l'état solide à gazeux. Un ski exercerait une pression qui ferait littéralement disparaître la surface en contact, rendant toute descente contrôlée impossible.

Europe, une lune de Jupiter, est entièrement recouverte d'une croûte de glace d'eau. Cependant, les températures y sont si basses que la glace devient extrêmement dure, presque comme du verre. La faible gravité, seulement 13% de celle de la Terre, empêcherait les skis de bien s'enfoncer. Vous glisseriez sans contrôle sur une surface ultra-lisse et rigide, loin de la sensation d'une poudreuse terrestre.

Pluton offre un paysage encore plus exotique, avec des glaces d'azote, de méthane et de monoxyde de carbone. À des températures approchant les -230°C, ces glaces sont très cassantes. Combinée à une gravité minuscule, cette rigidité rendrait la glisse inconfortable et les virages pratiquement irréalisables. Vous seriez plus en dérive qu'en descente.

De ce fait, si de nombreux mondes présentent de la glace ou des pentes, seule la Terre rassemble tous les ingrédients pour une glisse agréable et maîtrisée... telle que nous la pratiquons. A moins de modifier drastiquement notre pratique de glisse, les Jeux olympiques d'hiver interplanétaires devraient donc, pour l'instant, attendre la découverte d'autres mondes plus adaptés.
🪐 Uranus et Neptune sont-elles vraiment des géantes de glace ? Ce n'est pas si sûr
Des glaces jamais détectées auparavant dans le système solaire
Admirez la "Pleine Lune de Neige" ce weekend, la plus petite pleine Lune de 2024
Il neige du fer au coeur d'une lune de Jupiter
Commentez
Page générée en 0.129 seconde(s) - site hébergé chez Contabo
Ce site fait l'objet d'une déclaration à la CNIL sous le numéro de dossier 1037632
A propos - Informations légales - Signaler un contenu
Version anglaise | Version allemande | Version espagnole | Version portugaise