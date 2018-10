Sur le même thême

LHC deuxième génération: la haute luminosité à mi-chemin

Un nouvel absorbeur de faisceau destiné aux zones où les faisceaux sont injectés depuis le SPS vers le LHC a été assemblé et testé cet été. C'est l'un des développement présenté à la réunion annuelle du LHC à haute luminosité (La luminosité désigne la caractéristique de ce qui émet ou réfléchit la lumière.)

Certains des participants à la réunion annuelle de la collaboration du LHC à haute luminosité lors de la première journée du symposium, le 15 octobre dernier. (Image: Maximilien Brice/Rachel Lavy/Julien Ordan/CERN)

Le LHC à haute luminosité est à mi-parcours. Voilà huit ans que ce projet de LHC de deuxième génération a été lancé, et sa mise en service est prévue dans huit ans, en 2026. Du 15 au 18 octobre derniers, les instituts contribuant à ce futur accélérateur étaient réunis au CERN pour faire lesur l'avancement des travaux alors que lepasse de lades prototypes à celle de la production de série pour de nombreux équipements.La réunion annuelle est l'occasion de réaliser un tour d'du projet. Et tour d'horizon est le terme approprié car, comme l'a rappelé Lucio Rossi, le, "". En plus des États membres et des États membres associés, treizeparticipent à l'effort. De nouveaux accords de contribution ont été signésdernièrement, avec le Japon et la Chine, et un accord avec le Canada a été annoncé en juin dernier. Les représentants des États collaborant au projet ont présenté leurs contributions au cours de la séance plénière. Quelque 1 000 personnes travaillent sur le projet.Les travaux deont bien progressé depuis leur démarrage audernier : 30 mètres ont été creusés au point 1 et 25 mètres au point 5. L'excavation des deux puits de 80 mètres devrait s'achever début 2019.Côté accélérateur, l'un des projets phare est la réalisation d'une centaine d'aimants de onze sortes. Une partie de ces aimants, notamment les principaux, est formée du nouveau type de supraconducteur, le niobium-étain, particulièrement ardu à mettre en oeuvre. La phase des prototypes courts touche à sa fin pour les aimants quadripôles qui remplaceront les triplets du LHC et qui focaliseront très fortement les faisceaux avant la. Les aimants quadripôles longs (7,15 mètres) sont réalisés au CERN, tandis que ceux de 4,2 mètres sont développés aux États-Unis dans le cadre de la collaboration américaine LHC AUP (). Plusieurs prototypes courts ont atteint les intensités requises de part et d'autre de l'Atlantique. Deux prototypes longs (4,2 mètres), ont été réalisés aux États-Unis, le deuxième étant en cours d'essai. Au CERN, l'assemblage du premier prototype de 7,15 mètres de long a débuté.Les aimants dipôles des zones d', qui dévient les faisceaux avant et après le point de collision, sont développés au Japon et en Italie. Un modèle court a été testé avec succès à l'japonais KEK tandis qu'un deuxième est en cours d'essai. L'INFN, en Italie, assemble un modèle court. Enfin, le développement des aimants correcteurs, au CERN, en Espagne (Ciemat), en Italie (INFN) et en Chine (IHEP) progresse avec plusieurs prototypes testés. Une ligne de test sera installée en 2022 dans le hall SM18 afin d'évaluer uned'aimants de la région d'interaction.L'un des grands succès en 2018 est l'installation d'un banc d'essai dans le SPS, avec son unité cryogénique autonome, accueillant deux cavités-crabe de type DQW (), l'une des deux architectures retenues pour ces équipements inédits. Les deux cavités ont fait pivoter des paquets de protons dès le démarrage des essais, en mai dernier, une première mondiale. La construction des cavités DQW va se poursuivre tandis que la, nommée RFD (), est en développement aux États-Unis. La réalisation de ces équipements novateurs est led'un effort international associant l'Allemagne, le Royaume-Uni, les États-Unis et le Canada.De nombreux autres développements ont été présentés lors du symposium : de nouveaux collimateurs ont été testés dans le LHC ; un absorbeur de faisceau destiné aux zones d'depuis le SPS a fait l'd'essais l'été dernier et sera installé durant le deuxième long arrêt technique ; un démonstrateur d'un lien supraconducteur à base de diborure de magnésium est en cours de validation ; des études ont été menées pour contrôler et modifier l'alignement à distance de tous les équipements de la région d'interaction, etc.Au cours de ces quatre journées, pas moins de 180 présentations ont permis de faire le point sur la large palette de technologies pour le LHC à haute luminosité et au-delà.