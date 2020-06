LHC: les particules contenant des quarks c peuvent jouer le rôle de "messagers"



La particule Xc1(3872), qui contient des quarks c, pourrait être un hadron composé d'une paire (On dit qu'un ensemble E est une paire lorsqu'il est formé de deux éléments distincts a et b, et il s'écrit alors :)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état...)

Univers (L'Univers est l'ensemble de tout ce qui existe et les lois qui le régissent.)

plasma ( En physique, le plasma décrit un état de la matière constitué de particules chargées (d'ions et d'électrons). Le plasma quark-gluon est un plasma qui constituerait les grandes étoiles à neutrons avant qu'elles ne s'effondrent en trou...)

collisionneur (Un collisionneur est un type d'accélérateur de particules mettant en jeu des faisceaux dirigés de particules élémentaires.)

état de la matière (Bien que le concept de phase soit simple, il est difficile de le définir précisément. Une bonne définition de la phase d'un système est « une région de l'espace des paramètres thermodynamiques du...)

Les principaux résultats présentés

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil éclairent le ciel. Son début (par...)

c1

molécule (Une molécule est un assemblage chimique électriquement neutre d'au moins deux atomes, qui peut exister à l'état libre, et qui représente la plus petite quantité de matière possédant les...)

c1

s

c1

méson (Un méson est, en physique des particules, une particule composite (c’est-à-dire non élémentaire) composée d'un nombre pair de quarks et d'antiquarks.)

c1

c1

Carlin (Le carlin (vient du nom du comédien Carlo Antonio Bertinazzi) est une race de chien provenant de Chine (ils étaient les gardiens des temples dans l'ancien temps) et existant en Europe depuis au moins le...)

flux (Le mot flux (du latin fluxus, écoulement) désigne en général un ensemble d'éléments (informations / données, énergie, matière, ...) évoluant dans un sens commun. Plus...)

quark (Les quarks sont des fermions que la théorie du modèle standard décrit, en compagnie de la famille des leptons, comme les constituants élémentaires de la matière.)

monde (Le mot monde peut désigner :)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

expérimentation (L'expérimentation est une méthode scientifique qui consiste à tester par des expériences répétées la validité d'une hypothèse et à obtenir des données quantitatives permettant de l'affiner. Elle est...)

Résultats sur les quarks c en rapport avec les hadrons

c1

c1

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un corps : l'une quantifie l'inertie du corps (la masse inerte) et l'autre la contribution du corps à la force de gravitation (la...)

statistique (Une statistique est, au premier abord, un nombre calculé à propos d'un échantillon. D'une façon générale, c'est le résultat de...)

largeur (La largeur d’un objet représente sa dimension perpendiculaire à sa longueur, soit la mesure la plus étroite de sa face. En géométrie plane, la largeur est la plus petite des deux...)

paramètre (Un paramètre est au sens large un élément d'information à prendre en compte pour prendre une décision ou pour effectuer un calcul.)

vie (La vie est le nom donné :)

c1

collision (Une collision est un choc direct entre deux objets. Un tel impact transmet une partie de l'énergie et de l'impulsion de l'un des corps au second.)

bruit de fond (Dans son sens courant, le mot de bruit se rapproche de la signification principale du mot son. C'est-à-dire vibration de l'air pouvant donner lieu à la création d'une sensation auditive.)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut être comprise comme un tout »,...)

c1

c1

s

c1

s

c1

c1

s

c1

c1

c1

c1



Une illustration des collisions d'ions lourds enregistrées par ALICE. Les lignes colorées représentent les trajectoires reconstruites des particules chargées produites par la collision. (Image: CERN)

Résultats sur les quarks c en rapport avec le plasma quarks-gluons

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et principalement en physique :)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

Pour en savoir plus, consultez les sites web des collaborations CMS et LHCb: (en anglais):

Articles originaux (en anglais):

Cet article vous a plus ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Les collaborations ALICE, CMS et LHCb présentent de nouveaux résultats montrant comment les particules contenant des quarks c peuvent jouer le rôle de "messagers" transmettant des informations sur les hadrons et le plasma quarks-gluons.Les collaborations ALICE, CMS et LHCb présentent de nouveaux résultats montrant comment les particules charmées - celles qui contiennent des quarks c - peuvent jouer le rôle de "messagers" de deux formes de lafaite de quarks et de gluons: les hadrons, qui composent la majeure partie de la matière visible dans l'actuel, et lequarks-gluons, qui aurait existé dans l'Univers primordial et qui peut être recréé lors de collisions d'ions lourds dans le Grandde hadrons (LHC). En étudiant les particules charmées, les scientifiques peuvent en savoir davantage sur les hadrons, dans lesquels les quarks sont liés par des gluons, ainsi que sur le plasma quarks-gluons,dans lequel les quarks et les gluons ne sont pas confinés à l'intérieur des hadrons.- L'équipe LHCb a obtenu les mesures les plus précises à cede deux propriétés d'une particule appelée χ(3872), qui est un hadron contenant des quarks c. La nature de cette particule, découverte en 2003, reste incertaine: il pourrait s'agir d'un hadron composé de deux quarks, d'un hadron plus exotique, tel qu'un tétraquark (système de quatre quarks liés étroitement les uns aux autres) ou encore d'une paire de particules à deux quarks, les deux particules étant faiblement liées selon une structure comparable à celle d'une. Déterminer la nature de cet hadron pourrait permettre aux scientifiques de mieux comprendre comment les quarks se lient les uns aux autres pour former les hadrons.Giovanni Passaleva, porte-parole de LHCb.- La collaboration CMS a observé pour la première fois la transformation, ou "désintégration", d'une autre particule, appelée B, en une particule χ(3872). L'équipe a comparé cette désintégration avec celle du, observée précédemment, qui avait conduit à la première détection de la particule χ(3872) en 2003. Dans les deux types de désintégration, le comportement de cet hadron est lié aux quarks u et s.", déclare Roberto, porte-parole de CMS.- La collaboration ALICE a mesuré, dans les collisions d'ions lourds, leelliptique d'hadrons contenant des quarks c. Les hadrons sont produits durant les collisions, qui créent également un plasma quarks-gluons. Les hadrons contenant des quarks lourds, comme lec, sont d'excellents "messagers" du plasma quarks-gluons, à savoir qu'ils sont porteurs d'importantes informations sur cet état de la matière.", explique Luciano Musa, porte-parole d'ALICE.Par la suite, les collaborations LHC comptent réaliser des mesures plus précises de ces messagers dudes quarks au moyen desqui seront recueillies lors de la prochaine exploitation du LHC, laquelle bénéficiera d'installations d'grandement améliorées.Les collaborations LHCb et CMS décrivent les résultats de leur étude d'un hadron, appelé χ(3872). Cette particule a été découverte en 2003 par l'expérience Belle, au Japon, mais sa composition reste incertaine: hadron composé de deux quarks, hadron plus exotique, tel qu'un tétraquark (système de quatre quarks liés étroitement les uns aux autres) ou encore paire de particules à deux quarks, les deux particules étant faiblement liées selon une structure comparable à celle d'une molécule.Déterminer la nature de l'hadron χ(3872) pourrait permettre aux scientifiques de mieux comprendre comment les quarks se lient les uns aux autres dans les hadrons. Les nouvelles études réalisées par les collaborations CMS et LHCb, à défaut de révéler entièrement la nature de cette particule, ont jeté un nouvel éclairage sur celle-ci.En utilisant des techniques d'analyse sophistiquées et deux ensembles de données différents, l'équipe de LHCb a obtenu les mesures les plus précises à ce jour de lade la particule et ont déterminé pour la première fois, et avec une significationde plus de cinq écarts-types, la "" de la particule, unqui détermine sa durée deJusqu'ici, les scientifiques n'avaient pu obtenir que les limites supérieures des valeurs permises de ce paramètre. L'équipe de LHCb a détecté dans leurs ensembles de données des particules χ(3872) en utilisant la technique classique de chasse aux particules consistant à chercher un excédent d'événements de, c'est-à-dire une "bosse" se détachant du. À partir de chaquede données, l'équipe a réalisé une mesure de la masse et de la largeur ; les résultats obtenus pour les deux ensembles concordaient., déclare Giovanni Passaleva, porte-parole de LHCb.De son côté, la collaboration CMS, après avoir analysé un vaste ensemble de données enregistrées sur trois années, a observé pour la première fois la transformation, ou "désintégration", de la particule Ben une particule χ(3872) et un méson ϕ. Cette particule B, composée de deux quarks, est une parente du méson B. C'est lors de la désintégration de ce méson que l'expérience Belle avait pour la première fois détecté la particule χ(3872). Comme l'équipe de LHCb, l'équipe de CMS a détecté la particule χ(3872) à l'aide de la technique de "repérage de la bosse".indique Roberto Carlin, porte-parole de CMS., explique Roberto Carlin.La collaboration ALICE a mesuré, dans des collisions d'ions lourds, le flux elliptique d'hadrons contenant un quark c, lié soit à un quark léger (formant un méson D), soit à un antiquark c (formant un méson J/ψ). Les hadrons contenant des quarks lourds, à savoir le quark c ou le quark b, sont d'excellents "messagers" du plasma quarks-gluons formé dans ces collisions. Ils sont produits lors des phases initiales des collisions, avant la formation du plasma, et, ainsi, interagissent avec les constituants du plasmaau long de son évolution, depuis sad'expansion rapide jusqu'à son refroidissement et sa transformation en hadrons.Lorsque les noyaux lourds n'entrent pas en collision frontale, le plasma s'allonge et son expansion conduit à une modulation principalement elliptique de la distribution de l'impulsion des hadrons (le flux). L'équipe d'ALICE a constaté que, pour une faible impulsion, le flux elliptique des mésons D est moindre que celui des pions, qui ne contiennent que des quarks légers, et que le flux elliptique des mésons J/ψ est plus faible que celui des deux autres mais peut néanmoins être observé distinctement.explique Luciano Musa, porte-parole d'ALICE."Une autre mesure réalisée par l'équipe d'ALICE concernant le flux d'électrons issu des désintégrations d'hadrons B, qui contiennent un quark b, indique que les quarks b sont également sensibles à l'allongement du plasma quarks-gluons. Les particules upsilon, qui sont constituées d'un quark b et de son antiquark (et non pas d'un quark c et d'un antiquark c, comme c'est le cas de la particule J/ψ) ne présentent pas un flux significatif , probablement en raison de leur masse beaucoup plus élevée et du faiblede quarks b pouvant se prêter à une recombinaison.- ALICE: https://arxiv.org/abs/2005.11131 - ALICE: https://arxiv.org/abs/2005.11130 - CMS: https://arxiv.org/abs/2005.04764 - LHCb: https://arxiv.org/abs/2005.13422 - LHCb: https://arxiv.org/abs/2005.13419