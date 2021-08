LHC: première observation de la production d'un triplet de bosons W



Représentation d'un événement candidat pour un triplet de bosons W, événement contenant 3 leptons et des neutrinos. Celui-ci est repérable par sa désintégration en un muon (ligne rouge) et deux électrons (lignes bleues), et par l' énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la...)

La collaboration ATLAS annonce avoir observé pour la première fois la production d'un triplet de bosons W, à savoir la création simultanée de trois bosons W massifs au sein de collisions de haute énergie au LHC.Le 26 juillet, lors de la Conférence EPS-HEP 2021 , la collaboration ATLAS a annoncé avoir observé pour la première fois un processus rare: la production simultanée de trois bosons W.En tant quede laélectrofaible, leun rôle fondamental dans la mise à l'épreuve du Modèle standard de la. Bien que sa découverte remonte désormais à uned'années, leW ne cesse de fournir aux physiciens de nouvelles pistes à explorer.C'est en analysant l'desenregistrées par leentre 2015 et 2018, lors de la deuxième période d'exploitation du LHC, que les scientifiques d'ATLAS sont parvenus à observer ce processus rare avec une significationde 8,2 écarts-types, un résultat bien au-delà du seuil de 5 écarts-types requis pour revendiquer une. Ce résultat fait suite à une observation préalable de la production inclusive de trois bosons faibles, réalisée par la collaboration CMS.Parvenir à une telle précision constitue un véritable exploit. Pour ce faire, les physiciens ont analysé près de 20 milliards de collisions enregistrées et pré-filtrées par l'expérience ATLAS pour trouver quelques centaines d'événements susceptibles de relever du processus de production des triplets de bosons W.Le boson W, qui est l'une des particules élémentaires connues les plus lourdes, peut se désintégrer de plusieurs façons. Les scientifiques d'ATLAS ont ciblé leurs recherches sur les quatre modes de désintégration des triplets ayant le plus grand potentiel de découvertes, en raison duréduit d'événements relevant duqui y sont associés. Dans trois de ces modes, deux des bosons W se désintègrent en leptons (électrons ou muons) possédant la même, positive ou négative, et en neutrinos ; le troisième boson W, quant à lui, se désintègre en unede quarks légers. Dans le quatrième mode, les trois bosons W se désintègrent en unchargé et unPour isoler ledu triplet de bosons W des très nombreux événements relevant dude fond, les chercheurs ont utilisé une technique d'appelée "de décision optimisé" (). Des modèles "d'arbres" peuvent être entraînés à identifier des signaux précis dans le détecteur ATLAS, afin de repérer d'infimes - mais capitales - différences entre les propriétés des événements prédits. La distinction plus marquée entre signal et bruits de fond, rendue possible grâce à cette technique, ainsi que laimportante de données issues de la deuxième période d'exploitation du LHC ont permis d'augmenter la précision de l'ensemble des mesures et d'observer pour la première fois la production simultanée de trois bosons W.Grâce à ces mesures prometteuses, les scientifiques peuvent également rechercher des indices de nouvelles interactions susceptibles de survenir à un niveau d'énergie supérieur à celui disponible actuellement avec le LHC. Le processus de production simultanée de trois bosons W peut notamment leur permettre d'étudier le-- lorsque deux bosons W rebondissent l'un contre l'autre --, qui est l'une des propriétés majeures du Modèle standard. De nouvelles particules pourraient altérer le couplage quartique des bosons de jauge par le biais d'effets quantiques, en modifiant lade la production des triplets de bosons W. La poursuite de l'étude de ces triplets ainsi que des autres processus électrofaibles ouvre une voie pleine de promesses.