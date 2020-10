La loi de la cryoscopie revisitée par les nanosciences



Référence:

Contact:

En dissolvant un composé dans l'(sel, glycol,...), on abaisse d'autant la température de fusion de la glace. Ce phénomène très important de la physico-chimie des solutions, dénommé effet cryoscopique, constitue l'une des 3 lois de Raoult (1830-1901). Il justifie le salage des routes enneigées en, les additifs antigel dans ledes radiateurs de, la cryopréservation de tissus biologiques... Mais il existe une autre voie pour abaisser le: diminuer la taille de l'. Ainsi, unde glace de 3,6 nm defond dès -43 °C, une conséquence connue de l'effet Gibbs-Thomson. Mais qu'en est-il si l'on ajoute en plus un soluté ? Les effets se cumulent-ils ? Des chercheurs de l'dede Rennes ( IPR , CNRS/Univ. Rennes 1) ont montré que non, ce qui semble contredire l'effet cryoscopique à l'échelle nanoscopique.Pour ce faire, les chercheurs ont utilisé desdeporeuse présentant des canaux de quelques nanomètres de diamètre, utilisés comme des sortes de tubes à essai. Ils ont détecté par une méthode calorimétrique la cristallisation et la fusion de solutions aqueuses de. Ce dernier a été choisi car il est largement utilisé comme agent cryoprotecteur. Il se trouve aussi dans de nombreuses compositions cosmétiques ou pharmaceutiques. Un modèle théorique a permis d'interpréter ce phénomène. Lede fusion est la température à laquelle les molécules d'eaula glace et celles présentes dans la solution sont à l'équilibre. Autrement dit, elles contribuent identiquement à l'des deux phases. L'ajout d'un soluté abaisse le point de fusion car il déplace cet équilibre en diminuant l'de l'eau dans la solution, qui est elle-même reliée à la concentration. Cela conduit à la fusion précoce du glaçon. Cet effet cryoscopique ne se produit plus à l'échelle nanoscopique à cause d'un phénomène de ségrégation spatiale entre l'eau et le soluté. Lene baigne pas dans une solution aqueuse, mais dans de l'eau presque pure. Son point de fusion n'est pas donc pas changé.La meilleure compréhension et la prise en compte de ce phénomène pourrait avoir un impact dans les nombreux domaines où lede la cristallisation de grains nanométriques de glace est central, comme enou en sciences de l'Extension and Limits of Cryoscopy for Nanoconfined Solutions.Benjamin Malfait, Alban Pouessel, Aîcha Jani et Denis Morineau,, le 26 juin 2020.DOI: 10.1021/acs.jpclett.0c01564 Article disponible sur la base d'archives ouvertes HAL - Denis Morineau - Directeur deau, Institut de physique de Rennes - denis.morineau at univ-rennes1.frINP - inp.com at cnrs.fr