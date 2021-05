Magnétisme et chiralité: un mariage éclairé

On sait depuis Pasteur et Faraday que renverser la direction d'un champ magnétique ou inverser la symétrie miroir de molécules joue sur la propagation de la lumière. Associer les deux effets génère une anisotropie dite magnéto-chirale. En comparant expérience et modélisation dans le cas de complexes duchiraux, les chercheurs valident ici pour la première fois unemicroscopique et mettent en évidence le rôle du couplage des mouvements des électrons et desdans l'intensité de l'magnéto-chirale.Lades molécules est leur propriété d'exister sous deux formes différentes qui sont imagel'une de l'autre. La plupart des molécules de la, comme les sucres, les protéines, beaucoup de médicaments et l'ADN, sont chirales, ce qui est essentiel pour leur fonction. Cette propriété a été découverte par son pouvoir rotatoire sur la lumière, les deux formes faisant tourner lede la lumière en. Par ailleurs, lemagnétique a aussi un pouvoir rotatoire sur la lumière: c'est l'effet magnéto-optique appelé effet Faraday. Depuis Pasteur, les chercheurs ont essayé de comprendre le lien entre chiralité etCes dernières années, un nouveau phénomène magnéto-optique dans des systèmes chiraux a été mis en évidence: l'anisotropie magnéto-chirale (AMC). C'est un effet croisé de la rotation Faraday et du pouvoir rotatoire lié à la chiralité. Cet effet se traduit par une différence dans la transmission de la lumière quiun milieu chiral parallèlement ou antiparallèlement à un champ magnétique externe, cette différence ayant des signes opposés pour les deux chiralités.Dans le cas de l'effet Faraday, une théorie microscopiqueen prenant en compte les états électroniques des atomes a permis avec succès de très nombreuses études et comparaisons expérimentales. Dans le cas de l'AMC au contraire, alors que les premières prédictions théoriques datent des années 1980, une telle comparaison entre théorie et expériences est restée sans succès, notamment en raison de la faiblesse des signaux mesurés.Dans ce travail, grâce au choix d'un système modèle, un(le nickel) environné de molécules dont la structure chirale conduit à un effet AMC important, une comparaison quantitative entre des résultats expérimentaux et des calculs microscopiques a été obtenue pour la première fois. Les mesures montrent que pour cesà basse(quelques K), la différence entre la transmission de la lumière se propageant parallèlement ou antiparallèlement à un champ magnétique modeste de 1 tesla (à peine plus que celui d'unde frigo), peut atteindre 10 %.Les modélisations permettent une compréhension détaillée de ces résultats en considérant les différentes transitions électroniques concernées. Elles mettent en évidence l'importance cruciale du couplage des électrons avec les vibrations atomiques, jusqu'alors non pris en compte, pour comprendre leAMC, et prédisent des anisotropies encore plus grandes pour des champs plus intenses ou des températures plus basses.Cette étude a été réalisée par les chercheurs de Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses ( LNCMI , CNRS/Univ. Grenoble Alpes/INSA Toulouse/Univ. Paul Sabatier) à Toulouse et à Grenoble, l'dede laCondensée de Bordeaux ( ICMCB , CNRS/Univ. Bordeaux), le Centre dePaul Pascal ( CRPP , CNRS/Univ. Bordeaux), en collaboration avec l'de Buffalo aux Etats-Unis. Elle est publiée dans la revueLes effets magnéto-chiraux ont connu un regain d'intérêt dans ledes matériaux topologiques et des matériaux pour la spintronique présentant un fort couplage spin-orbite. La grandeur de l'effet observé dans cette étude et sa compréhension approfondie ouvrent le chemin à des applications de l'AMC, qui peuvent aller des diodes optiques à de nouvelles méthodes de stockage desoptiques.Validation of Microscopic Magneto-Chiral Dichroism Theory.M. Atzori, H. Ludowieg, M. Cortijo, I. Breslavetz, K. Paillot, P., C., J. Autschbach, E. A. Hillard, G. L. J. A. Rikken,, Publié le 21 avril 2021.DOI: 10.1126/sciadv.abg2859 Article disponible sur la base d'archives ouvertes hal Contacts:- Geert Rikken - Directeur de recherche au, Laboratoire national des champs magnétiques intenses - geert.rikken at lncmi.cnrs.frINP - inp.com at cnrs.fr