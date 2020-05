Marquage au carbone 14 d'anti-inflammatoires avec du CO2



(c)Paul Campbell

thérapeutique (La thérapeutique (du grec therapeuein, soigner) est la partie de la médecine qui étudie et applique le traitement des maladies.)

absorption ( En optique, l'absorption se réfère au processus par lequel l'énergie d'un photon est prise par une autre entité, par exemple, un atome qui fait une transition entre...)

métabolisme (Le métabolisme est l'ensemble des transformations moléculaires et énergétiques qui se déroulent de manière ininterrompue dans la cellule ou l'organisme vivant....)

animal (Un animal (du latin animus, esprit, ou principe vital) est, selon la classification classique, un être vivant hétérotrophe, c’est-à-dire qu’il se nourrit de substances organiques. On...)

carbone 14 (Le carbone 14 est un isotope radioactif du carbone, noté 14C.)

stratégie (La stratégie - du grec stratos qui signifie « armée » et ageîn qui signifie « conduire » - est :)

carbone (Le carbone est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole C, de numéro atomique 6 et de masse atomique 12,0107.)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

médicament (Un médicament est une substance ou une composition présentée comme possédant des propriétés curatives, préventives ou administrée en vue d'établir un diagnostic. Un médicament est le...)

catalyse (La catalyse est l'action d'une substance appelée catalyseur sur une transformation chimique dans le but de modifier sa vitesse de réaction. Le...)

molécule (Une molécule est un assemblage chimique électriquement neutre d'au moins deux atomes, qui peut exister à l'état libre, et qui représente la plus petite quantité de matière...)

2



Exemples de molécules marquées obtenues par la nouvelle méthode de marquage par échange de dioxyde de carbone. © D.Audisio

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical...)

2

2

chauffage (Le chauffage est l'action de transmettre de l'énergie thermique à un objet, un matériau.)

thermique (La thermique est la science qui traite de la production d'énergie, de l'utilisation de l'énergie pour la production de chaleur ou de froid, et des transferts de chaleur suivant...)

anti-inflammatoire (Un anti-inflammatoire est un médicament destiné à combattre une inflammation.)

ibuprofène (L'ibuprofène est la dénomination commune internationale de l'acide alpha-méthyl-4-(2-méthylpropyl)benzènéthanoïque (ou ...-benzènacétique). Il s'agit de la substance active d'un médicament...)

Références:

Isotope (Le noyau d'un atome est constitué en première approche de protons et de neutrons. En physique nucléaire, deux atomes sont dits isotopes s'ils ont le même...)

Cet article vous a plus ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Des chercheurs du CEA-Joliot et du CEA-Iramis et leurs partenaires ont mis au point une méthode de marquage moléculaire basée sur l'échange dynamique de dioxyde de carbone par simple chauffage thermique. Une méthode idéale pour des molécules organiques d'intérêtLes chimistes du CEA-Joliot continuent d'explorer les voies de marquage des molécules organiques pour les rendre plus rapides et moins polluantes et ce, afin d'en faciliter l'utilisation, par exemple, lors d'études pharmacologiques. Durant les phases de tests précliniques et cliniques, les médicaments sont en effet "étiquetés" pour suivre leur, distribution,et excrétion dans un organisme vivant (chez l'ou chez l'Homme).Une équipe s'intéresse au marquage par leC) de molécules thérapeutiques. En 2019, en collaboration avec l'Iramis, ils découvrent une nouvellede marquage qui comporte un échange isotopique du. Cela comporte, dans une même réaction, la rupture d'une liaison C-C et la formation d'une nouvelle liaison C-en gardant la structure originale du. Ils ont trouvé des conditions expérimentales favorables à lad'un échange d'unede COnon marquée contre une molécule marquée dans des molécules d'intérêt thérapeutique contenant un groupement carboxylique.Aujourd'hui, les chercheurs du CEA-Joliot et de l'Iramis, en collaboration avec Astra Zeneca et l'Karolinska , décrivent une nouvelle méthode qui permet de faire un échange deCOpar duCOen absence de catalyse, tout simplement par. Cette méthode s'adapte particulièrement à une famille d'acides carboxyliques, les acides phényles acétiques, présents dans lesnon stéroïdiens tels que l', le naproxène, le ketoprofène et bien d'autres.