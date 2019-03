Sur le même thême

Matériaux topologiques: finalement pas si exotiques

Solide, liquide, gaz, plasma: ce sont différentes phases - ou états - dans lesquels peut se trouver la matière. Moins connues, les phases topologiques ont valu le prix Nobel de physique 2016 à leurs découvreurs, Thouless, Haldane et Kosterlitz.Ces nouveaux états de laont des comportements surprenants: ainsi, les isolants topologiques ont la propriété d'être des isolants électriques en, alors qu'unpeut se propager sans résistance à leur. Jusqu'ici vues comme des curiosités de la nature, ces propriétés sont en fait bien plus répandues que prévu: elles concernent plus du quart desnaturels inorganiques, comme vient de le montrer une équipe internationale incluant unduÀ partir d'uneappelée "topologique", qui prédit les propriétés topologiques des matériaux à partir de l'agencement de leurs, les chercheurs ont développé plusieurs codes informatiques permettant de classifier tous les matériaux inorganiques présents dans unede référence. Sur 26 938 matériaux étudiés, 12 % se sont révélés des isolants topologiques, et 15 % des semi-métaux (l'autre grande classe de matériaux topologiques, intermédiaire entre isolants et métaux).Les chercheurs souhaitent à présent prédire de nouveaux matériaux topologiques à l'aide de l'et de leur base de. Cette découverte augure encas un futur radieux pour ces matériaux, déjà pressentis pour jouer un rôle dans l'Bibliographie:, Maia Garcia Vergniory, Luis Elcoro, Claudia Felser, Nicolas Regnault, B. Andrei Bernevig & Zhijun Wang., 28 février 2019. DOI: 10.1038/s41586-019-0954-4.Catalogue de matériaux topologiques connus à ce, réalisé par cette équipe