La matière noire traquée au sous-sol de l'Irfu

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un corps : l'une quantifie l'inertie du corps (la masse inerte) et l'autre la contribution du corps à la force...)

matière noire (En astrophysique, la matière noire (ou matière sombre) désigne la matière apparemment indétectable, invoquée pour rendre compte d'effets inattendus, notamment au sujet des galaxies. Différentes hypothèses ont...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances...)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. La...)



Expérience SHUKET à la recherche de la matière noire

Nouvelles particules au delà du modèle standard

physique des particules (La physique des particules est la branche de la physique qui étudie les constituants élémentaires de la matière et les rayonnements, ainsi que leurs interactions. On l'appelle aussi physique des hautes énergies car...)

dimensions (Dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille ; les dimensions d'une pièce sont sa longueur, sa largeur et sa profondeur/son épaisseur, ou bien son diamètre si...)

astronomie (L’astronomie est la science de l’observation des astres, cherchant à expliquer leur origine, leur évolution, leurs propriétés physiques et chimiques. Elle ne doit...)

théorie des cordes (La théorie des cordes est l'une des voies envisagées pour régler une des questions majeures de la physique théorique : fournir une description de la gravité quantique...)

photon (En physique des particules, le photon est la particule élémentaire médiatrice de l'interaction électromagnétique. Autrement dit, lorsque deux particules chargées électriquement interagissent, cette...)

Détecter ces hypothétiques photons massifs

potentiel électrique (Le potentiel électrique est l'une des grandeurs définissant l'état électrique d'un point de l'espace. Son unité est le volt.)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

signal ( Termes généraux Un signal est un message simplifié et généralement codé. Il existe sous forme d'objets ayant des formes particulières. Les signaux lumineux sont employés depuis la...)

puissance (Le mot puissance est employé dans plusieurs domaines avec une signification particulière :)



Schéma de principe de l'expérience SHUKET

optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement électromagnétique et de ses relations avec la vision.)

réseau (Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations. Par analogie avec un filet (un réseau est un « petit rets »,...)

sphère (En mathématiques, et plus précisément en géométrie euclidienne, une sphère est une surface constituée de tous les...)

aluminium (L'aluminium est un élément chimique, de symbole Al et de numéro atomique 13. C’est un élément important sur la Terre avec 1,5 % de la masse totale.)

charge (La charge utile (payload en anglais ; la charge payante) représente ce qui est effectivement transporté par un moyen de transport donné, et qui donne lieu à un paiement ou un bénéfice non pécuniaire pour être...)

courbure (Intuitivement, courbe s'oppose à droit : la courbure d'un objet géométrique est une mesure quantitative du caractère « plus ou moins courbé » de cet objet. Par exemple :)

verre (Le verre, dans le langage courant, désigne un matériau ou un alliage dur, fragile (cassant) et transparent au rayonnement visible. Le plus souvent, le verre est constitué d’oxyde de silicium (silice SiO2) et de...)

métal (Un métal est un élément chimique qui peut perdre des électrons pour former des cations et former des liaisons métalliques ainsi que...)



Photo de la calotte sphérique en aluminium (à gauche), antenne cornet et blindage

(milieu), analyseur de spectre (à droite).

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un...)

fréquence (En physique, la fréquence désigne en général la mesure du nombre de fois qu'un phénomène périodique se reproduit par unité de...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

photon (En physique des particules, le photon est la particule élémentaire médiatrice de l'interaction électromagnétique. Autrement dit, lorsque deux particules chargées électriquement interagissent,...)

massif (Le mot massif peut être employé comme :)

bruit de fond (Dans son sens courant, le mot de bruit se rapproche de la signification principale du mot son. C'est-à-dire vibration de l'air pouvant donner lieu à la...)



Figure 3: Puissance résiduelle mesurée dans des bandes de 1 Hz et forme du signal de matière non-baryonique attendu

bande de fréquence (Une bande de fréquence définit une plage de fréquences qui ont des propriétés similaires :)

systématique (En sciences de la vie et en histoire naturelle, la systématique est la science qui a pour objet de dénombrer et de classer les taxons dans un certain ordre, basé sur des principes divers....)

paramètre (Un paramètre est au sens large un élément d'information à prendre en compte pour prendre une décision ou pour effectuer un calcul.)

mélange (Un mélange est une association de deux ou plusieurs substances solides, liquides ou gazeuses qui n'interagissent pas chimiquement. Le...)

théorie (Le mot théorie vient du mot grec theorein, qui signifie « contempler, observer, examiner ». Dans le langage courant, une théorie est une idée ou...)

indication (Une indication (du latin indicare : indiquer) est un conseil ou une recommandation, écrit ou oral.)



Figure 4: Contraintes sur les photons massifs dans le plan paramètre de mélange / masse. La région colorée est exclue par les mesures astrophysiques et les régions situées au dessus des di?érentes courbes sont exclues par des expériences en laboratoire. La région d'exclusion obtenue avec SHUKET est présentée en rouge.

champ magnétique (En physique, le champ magnétique (ou induction magnétique, ou densité de flux magnétique) est une grandeur caractérisée par la donnée d'une intensité et d'une direction, définie en tout...)

Contacts:

Volume (Le volume, en sciences physiques ou mathématiques, est une grandeur qui mesure l'extension d'un objet ou d'une partie de l'espace.)

La masse manquante de l'univers ou matière noire non-baryonique est probablement constituée de particules qui restent à découvrir. Massives et neutres, aux interactions très faibles, elles échappent toujours à une détection qui permettrait de les identifier. Alors que les photons conventionnels sont sans, lapourrait être faite de particules d'un type nouveau, semblables à des photons massifs. De nouveaux résultats expérimentaux sur ladenon-baryonique sous cette forme, obtenus par une équipe de trois membres de l'Irfu viennent d'être publiés dans Physical Review Letters [1].La construction d'un modèle de matière noire nécessite d'ajouter des ingrédients au modèle standard de la. En e?et, il ne décrit pas de particule ayant les propriétés requises. Une telle modi?cation peut être par exemple l'ajout d'une symétrie entre bosons et fermions (la supersymétrie) ou l'ajout de petitessupplémentaires. Ces deux hypothèse conduisent à la prédiction des fameux WIMPs, recherchés dans les laboratoires souterrains, au LHC ou engamma. D'autres types d'extensions du modèle, inspirés par la, font apparaître des symétries U(1) additionnelles, conduisant à l'ajout de particules de type photons, dont certains peuvent être massifs et se mélanger avec leconventionnel.S'ils constituent la matière noire dans laquelle nous baignons, ces hypothétiques photons massifs agiraient de façon semblable à unoscillant. Ces particules interagiraient très faiblement avec la matière conventionnelle, de telle sorte que les surfaces desconducteurs émettraient unélectromagnétique de très faible[2].(acronyme pour SearcH for U(1) darK matter with an Electromagnetic Telescope) a été conçue pour rechercher ce signal ténu. Le dispositif utilise le banc de testpour les miroirs d'un futurde télescopes au sol (CTA) au sous-sol d'un bâtiment de l'Irfu. La partie potentiellement émettrice est constituée d'une portion dede 1.2 m2 en, fabriquée par la PME Kerdry, également ende la production de miroirs pour le réseau CTA. Cette portion de sphère de 32 m de rayon deest produite comme les miroirs de CTA, où lea été remplacé par du. Au niveau de la détection, SHUKET a utilisé des appareils qui n'étaient plus utilisés par d'autres expériences (antenne cornet, ampli?cateurs) et a béné?cié du prêt d'un analyseur de spectre par la société Rohde & Schwartz.ont permis de contraindre la puissance émise par la calotte sphérique au niveau de 10-22 W/Hz entre 5 GHz et 6.8 GHz. Un signal de matière non-baryonique dans cette gamme dese manifesterait par un excès de puissance constant dans ledont la forme spectrale est connue et dont la fréquence dépend de la masse du. Ceci permet de rejeter les signaux parasites qui seraient observés au dessus des fluctuations duet qui ne présentent pas ces caractéristiques.La fgure 3 montre les résidus de la di?érence de puissance mesurée sur uneétroite entre deux prises de données: en mode ON avec le système aligné et en mode OFF avec le système désaligné. Un signal de la forme de celui dessiné sur cette figure est recherché de façondans toutes les données. L'absence d'excès significatif de puissance attribuable à la matière noire conduit à contraindre par valeurs supérieures ledeχ entre les photons massifs et les photons conventionnels.Les contraintes obtenues sont présentées sous la forme de courbes d'exclusion dans la ?gure 4. SHUKET a exclu des paramètres de mélange de l'ordre de 5x10-11 dans une gamme de masse entre 20.8 µeV et 28.3 µeV. Les modèles inspirés dedes cordes prévoient des paramètres de mélange compris entre 10-11 et 10-3 [3,4], sans toutefois donner d'claire sur la masse du nouveau photon.Ce dernier propose une solution commune à la masse manquante et à l'absence de violation de CP dans les interactions fortes, considérée comme non naturelle. En effet, l'intérêt principal de SHUKET est de préparer des expériences similaires avec la calotte sphérique plongée dans un fortdipolaire. Un tel dispositif est en cours d'étude, il permettra de poser des contraintes inédites sur les axions.