La mémoire thermique du verre révèle son histoire

© Maxime Jacquemin

Les verres les plus courants sont élaborés en refroidissant brutalement un bain d'oxydes fondus. Ces procédés de coulée de verre sont censés fournir des matériaux vitreux très homogènes et de grandes dimensions (10x10x3cm pour environ 1kg, voir figure). Mais sont-ils réellement si homogènes ? C'est ce qu'ont voulu vérifier les scientifiques du laboratoire Conditions extrêmes et: hauteet(CNRS) et du laboratoireduet interfaces (CNRS/Saint Gobain Recherche).Dans le cadre d'une étudesur les mécanismes dedans le verre, ils ont étudié parRaman des échantillons d'aluminosilicates deet deobtenus par ce procédé de coulée. Des images surprenantes ont révélé des volutes macroscopiques à la surface du verre, sortes d'inhomogénéités de surface, qui sont unedu processus de coulée et témoignent de l'histoiredu verre.En effet, au cours de la coulée, le jet dese refroidit progressivement et tombe sur une surface à température évolutive: froide au début, puis de plus en plus chaude car le liquide fondu coule sur du verre en cours de refroidissement Lade refroidissement varie donc fortement au cours du processus et la structure du verre garde unetopologique de ces variations thermiques. Ces travaux, à retrouver dans lemontrent également l'extrême sensibilité de l'imagerie Raman pour révéler de faibles inhomogénéités dans des structures vitreuses.M. Jacquemin, P. Simon, A. Canizarès, L. Hennet, C. Bessada, D. Skrelic, E. Gouillart & E. Burov.High-sensitivity Raman imaging of the surface of casted glass plates(2021)