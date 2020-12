La mesure la plus précise à ce jour de la constante de structure fine

Illustration de la mesure expérimentale de la constante de structure fine. Les motifs du fond de l'image représentent les véritables diagrammes de Feynman utilisés qui contribuent au calcul de la valeur théorique du l'anomalie du moment magnétique (En magnétostatique, soit une distribution de courants permanents à support compact de volume V.) électron (L'électron est une particule élémentaire de la famille des leptons, et possèdant une charge...) couleur (La couleur est la perception subjective qu'a l'œil d'une ou plusieurs fréquences d'ondes...)

© Pierre Cladé, Saïda Guellati-Khélifa et Tatsumi Aoyama

La validation et l'application des théories physiques nécessitent l'utilisation de grandeurs universelles: les constantes fondamentales. Une équipe de recherche française vient d'effectuer la mesure la plus précise à ce jour de la constante de structure fine, qui caractérise lade l'entre laet les particules élémentaires chargées, comme les électrons.Cette valeur est à présent attribuée avec 11 chiffres significatifs, améliorant d'un facteur 3 la précision de la dernière mesure en date. Les scientifiques ont atteint une telle exactitude en perfectionnant leur dispositif expérimental, afin de réduire les imprécisions et de contrôler les effets susceptibles de perturber la mesure. L'expérience consiste à refroidir desdeà uneproche duabsolu. Ces derniers reculent lors de l'delumineux à unequi dépend de leuret la mesure très précise de ce phénomène permet d'affiner la connaissance de laCes résultats, parus dans Nature le 3 décembre, ouvrent de nouvelles voies pour évaluer les prédictions théoriques du modèle standard. L'utilisation de constantes plus précises pourrait permettre de répondre à des questions fondamentales comme celle de l'origine de ladans l'Determination of the fine-structure constant with 81 parts-per-trillion accuracy,Léo Morel, Zhibin Yao, Pierre Cladé, Saïda Guellati-Khélifa,, le 2 décembre 2020.DOI: 10.1038/s41586-020-2964-7