Mesurer simultanément température et champ magnétique

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à...)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est...)

molécule (Une molécule est un assemblage chimique électriquement neutre d'au moins deux atomes, qui...)

luminescence (La luminescence est une émission de lumière dite "froide", par opposition à l'incandescence qui...)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et...)

champ magnétique (En physique, le champ magnétique (ou induction magnétique, ou densité de flux...)



Molécule-aimant à base de Dy(III): premier capteur optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement...) champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)

© 2021 Wiley‐VCH GmbH.

médecine (La médecine (du latin medicus, « qui guérit ») est la science et la...)

matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne...)

biologie (La biologie, appelée couramment la « bio », est la science du vivant....)

ion (Un ion est une espèce chimique électriquement chargée. Le terme vient de l'anglais,...)

nuage (Un nuage est une grande quantité de gouttelettes d’eau (ou de cristaux de glace) en...)

thermomètre (Un thermomètre est un appareil qui sert à mesurer et à afficher la valeur des...)

magnétomètre (Un magnétomètre est un appareil qui sert à mesurer l'aimantation d'un système. Il en existe...)

capteur (Un capteur est un dispositif transformant l'état d'une grandeur physique observée en une...)

Référence:

Dysprosium (Le dysprosium est un élément chimique, de symbole Dy et de numéro atomique 66.)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Les capteurs sont devenus des objets omniprésents de notre quotidien. Concevoir des sondes qui peuvent mesurer simultanément différentes grandeurs physiques est autant un défi scientifique qu'un enjeu socio-économique. En exploitant la flexibilité de lamoléculaire, des scientifiques de l'Charles Gerhardt de Montpellier (CNRS/Université de Montpellier/ENSCM) ont synthétisé unequi permet, par simple mesure de ses propriétés de, d'accéder simultanément à laet audu milieu dans lequel elle est introduite. Ces travaux sont publiés dans la revue80 % du marché mondial des capteurs est dédié aux sondes de températures. La miniaturisation de ces capteurs à l'échelle submicro ou nanométrique est essentielle pour leur utilisation dans des dispositifs électroniques ou en. Des molécules luminescentes susceptibles de sonder la température ont ainsi été développées, la mesure étant réalisée par spectroscopie de photoluminescence. Toutefois, la mesure simultanée par un mêmed'autres grandeurs physiques que la température, comme par exemple le champ magnétique, n'a que rarement été étudiée dans ces systèmes.Accéder à ces deux grandeurs par une mesure unique est essentiel pour plusieurs types d'applications comme le calcul quantique, où l'état des molécules dépend à la fois de la température et du champ magnétique, ou encore la réfrigération magnétique. L'utilisation de ce type de capteurs comme agents de contraste pour l'IRM enest également envisagée.En utilisant les concepts de la chimie moléculaire, des chercheurs de l'Institut Charles Gerhardt de Montpellier (CNRS/Université de Montpellier/ENSCM), en collaboration avec une équipe Portugaise (Université d'Aveiro) et une équipe Belge (Université de Louvain), ont montré qu'une molécule à base d'dysprodium(III) pouvait détecter simultanément la température et le champ magnétique, dans les mêmes conditions opératoires,une simple mesure d'un spectre de luminescence. Ils ont découvert que cette propriété était liée à la réponse particulière duélectronique du dysprosium(III) à la présence du champ magnétique.A la foismoléculaire et, ce système représente le premieroptique pour la mesure simultanée de ces deux grandeurs physiques. Ces résultats, parus dans la revue, ouvrent des perspectives pour de nombreuses applications dans le domaine de la spintronique ou en nanomédecine.R. A. S. Ferreira, E. Mamontova, A. M. P. Botas, M. Shestakov, J. Vanacken, V. Moshchalkov, Y. Guari, L. F. Chibotaru, D. Luneau, P. S. André, J. Larionova, J. Long & L. D. Carlos.Synchronous Temperature and Magnetic Field Dual-Sensing by Luminescence in aSingle-Molecule Magnet2021