Sur le même thême

Mesurer en temps réel à la fois l'intensité et la phase de la lumière

Des physiciens viennent de mettre au point un dispositif permettant de mesurer l'intensité et lad'unelumineuse (éventuellement aléatoire) sur une durée de plusieurs dizaines de picosecondes et avec une résolution temporelle de 80 femtosecondes.Les techniques d'temporelle permettent de mesure l'évolution temporelle de lalumineuse avec une résolution de l'ordre de plusieurs centaines de femtosecondes et sur une durée de plusieurs centaines de picosecondes. Dans de nombreuses applications, il est toutefois nécessaire de disposer non seulement de l'intensité dulumineux, mais aussi de sa phase.En combinant l'approche des lentilles temporelles avec une mesure hétérodyne, des physiciens du Laboratoiredes lasers,et molécules (PhLAM, CNRS/Univ. Lille) ont conçu et démontré une nouvelle approche permettant de mesurer enréel à la fois l'intensité et la phase de laavec une résolution de 80 femtosecondes et sur une durée de plusieurs dizaines de picosecondes. Un encodage spatial leur a permis de capturer le signal comme une image à deux, l'un des axes correspondant à l'amplitude des quadratures et l'autre à l'évolution temporelle. Ce travail est publié dans la revueEn permettant la mesure ultrarapide de l'amplitude et de la phase du, le développement de ces nouveaux dispositifs de mesures ouvre la voie à de nouvelles études fondamentales d'et d'optique non linéaire statistique, notamment laoptique.A. Tikan, S. Bielawski, C. Szwaj, S. Randoux et P. SuretNature Photonics (2018), doi:10.1038/s41566-018-0113-8 Pierre Suret , Professeur à l'de Lille et chercheur au PhLAM Laboratoire Physique des lasers, atomes et molécules (PhLAM, CNRS/Univ. Lille) Centre d'études et de recherches lasers et applications (CERLA, Univ. Lille)