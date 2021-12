Méthanisation: évaluer efficacement le potentiel de production de gaz des biodéchets

Nucléaire (Le terme d'énergie nucléaire recouvre deux sens selon le contexte :)

champ magnétique (En physique, le champ magnétique (ou induction magnétique, ou densité de flux...)

Waste (WASTE est un protocole peer to peer et ami à ami ainsi qu'une partie de logiciel developpé par...)



Méthanisation: la RMN, une méthode rapide et fiable pour évaluer le potentiel de production de gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et...)

© pxfuel.com

quantité (La quantité est un terme générique de la métrologie (compte, montant) ; un scalaire,...)

besoin (Les besoins se situent au niveau de l'interaction entre l'individu et l'environnement. Il est...)

séparation (D'une manière générale, le mot séparation désigne une action consistant à séparer quelque...)

heures (L'heure est une unité de mesure :)

échantillon (De manière générale, un échantillon est une petite quantité d'une matière, d'information, ou...)

solvant (Un solvant (également nommé en suisse romande thinner pour les solvants puissant) est un...)

polluant (Le polluant a pour définition la plus souvent retenue : un altéragène...)

champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)

signal ( Termes généraux Un signal est un message simplifié et généralement codé. Il existe...)

industrie pharmaceutique (L'industrie pharmaceutique est le secteur économique qui regroupe les activités de...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue...)

lipide (Les lipides constituent la matière grasse des êtres vivants. Ce sont des molécules...)

minute ( Forme première d'un document : Droit : une minute est l'original d'un...)

Référence:

Volume (Le volume, en sciences physiques ou mathématiques, est une grandeur qui mesure l'extension...)

Centre:

Départements:

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Plus le taux de lipides des déchets organiques est élevé, plus leur capacité à produire du gaz grâce à la méthanisation est importante. Une équipe de recherche INRAE a mis au point une nouvelle méthode d'analyse se basant sur la RMN - Résonance Magnétique-, une technique utilisant unet une radiofréquence pour caractériser la composition moléculaire des échantillons. Leurs résultats, publiés le 2 décembre dansmanagement, prouvent que leur méthode est plus précise, plus rapide et moins polluante que la méthode actuelle pour mesurer le taux de lipides des biodéchets. Mieux caractériser les déchets organiques permettrait de mieux les valoriser, une brique essentielle pour soutenir le développement de la bioéconomie.Un des facteurs importants à prendre en compte pour la méthanisation est le taux de lipides des déchets organiques. En effet, unede lipides importante permet de produire plus de gaz: on parle de potentiel méthanogène, mais une quantité trop importante peut aussi inhiber le procédé. Les déchets organiques sont souvent très hétérogènes et de différentes origines (agriculture, industrie agro-alimentaire, cantines collectives...), c'est pourquoi ils ontd'être caractérisés avant d'être valorisés. Actuellement, le taux de lipides des déchets est mesuré par la méthode Soxhlet qui se base sur une extraction chimique couplée à unedes différents constituants des déchets pour les analyser. Mais cette méthode d'analyse est longue, plusieurspar, et nécessite unchimique pétrosourcé hautementLes chercheurs d'INRAE se sont intéressés à appliquer la RMN (Résonance magnétique nucléaire), une technique d'analyse non-invasive et non destructive où les molécules d'un échantillon, placées dans unmagnétique et excitées par une radiofréquence, émettent unpermettant de les identifier et de les quantifier. La RMN est déjà couramment appliquée dans l'et alimentaire, mais était jusqu'ici très peu utilisée pour analyser les déchets. L'équipe des'est plus particulièrement intéressée à la RMN à bas champ, moins coûteuse et utilisant de plus petits appareils transportables.Les chercheurs ont analysé 48 échantillons de déchets organiques de différentes origines (déchets agricoles, déchets verts, déchets de cantines collectives, de particuliers...). Ils ont utilisé la RMN couplée à la chimiométrie, une méthode mathématique permettant de retirer le plus d'information possible du signal émis. Ces résultats ont ensuite été comparés à ceux obtenus avec la méthode Soxhlet. L'étude montre que l'analyse par RMN couplée à la chimiométrie est très prédictive de la teneur endes déchets organiques. Non seulement elle évite d'effectuer au préalable une longue procédure d'étalonnage, mais elle est plus précise et plus répétable que la méthode Soxhlet. L'analyse par RMN est surtout beaucoup plus rapide (moins d'unepar échantillon) et non polluante comparée à la méthode Soxhlet. Les scientifiques cherchent maintenant à améliorer le processus, notamment en supprimant l'étape de séchage des déchets, afin d'avoir une technique d'analyse transportable et directement applicable sur les sites de méthanisation.S. Picard, M. Cambert, J.-M. Roger, A. Davenel, R. Girault, F. Beline, C. Rondeau-MouroWaste Management,138, 2022, Pages 41-48, ISSN 0956-053X,