Une méthode pour identifier les coraux précieux

pays (Pays vient du latin pagus qui désignait une subdivision territoriale et tribale d'étendue...)

couleur (La couleur est la perception subjective qu'a l'œil d'une ou plusieurs fréquences d'ondes...)

rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait...)



Collier fabriqué en 2017 par la Société Chantecler de Naples (Italie) et comprenant 54 branches et 18 cabochons de corail rouge de Méditerranée.

© Chantecler (Naples, Italie)

corail (Le corail est un animal de l'embranchement des Cnidaires, vivant généralement en colonies...)

circulation (La circulation routière (anglicisme: trafic routier) est le déplacement de véhicules automobiles...)

régulation (Le terme de régulation renvoie dans son sens concret à une discipline technique, qui se...)

Plasma ( En physique, le plasma décrit un état de la matière constitué de particules chargées...)

plomb (Le plomb est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole Pb et...)

statistique (Une statistique est, au premier abord, un nombre calculé à propos d'un échantillon....)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent...)

degré (Le mot degré a plusieurs significations, il est notamment employé dans les domaines...)

joaillerie (La joaillerie est étymologiquement l'art de fabriquer des joyaux, et plus largement des objets...)

diamètre (Dans un cercle ou une sphère, le diamètre est un segment de droite passant par le centre...)

vitesse (On distingue :)

mer (Le terme de mer recouvre plusieurs réalités.)

En savoir plus

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Le corail rouge de Méditerranée () est utilisé pour la fabrication de bijoux depuis des millénaires. Depuis le 19siècle, d'autres coraux précieux sont exploités dans le Pacifique. En raison des prélèvements importants et des risques pour les populations, desont fait inscrire des espèces du Pacifique dans l'annexe 3 de la CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild fauna and flora). C'est le cas de, qui est également deL'inscription à la CITES impose des règles de commerce international strictes, tandis que les autres espèces (comme lerouge de Méditerranée) sont libres de. Cependant, les institutions dene disposent pas de moyens sûrs d'identification des coraux précieux permettant de séparer les espèces libres de circulation de celles qui sont soumises aux règles de la CITES.La détermination de la composition chimique des squelettes deet depar spectrométrie LA-ICP-MS (Laser Ablation Inductively CoupledMass Spectrometry) met en évidence des différences de concentration en barium et enentre les deux espèces. L'étudedesindique que les différences sont suffisantes pour les identifier, avec un fortde confiance. La méthode a été appliquée en aveugle sur des cabochons déjà travaillés en, et s'est avérée concluante. De plus, l'étude démontre le caractère peu destructif de la méthode d'analyse (cratère de 40 µm de, invisible à l'oeil nu). Une méthode non-destructive pour l'identification de coraux précieux relevant, ou non, de la CITES a donc été mise auL'étude permet de conclure que la variabilité de certains éléments, comme Ca, S, Mg, Na est principalement liée à des variations dede croissance, tandis que des différences de composition des eaux de(MéditerranéePacifique) seraient à l'origine des différences de concentration de Ba et Pb entreet, la Méditerranée ayant des concentrations de ces éléments plus élevées que le Pacifique.Identification of Precious Corals (Corallium rubrum vs C. japonicum) Using LA-ICP-MS Analysis - The Journal of Gemmology.Daniel Vielzeuf, Bruna Giordano, Jean-Luc Devidal, Angèle Ricolleau, Jonathan Perrin, Catherine Balme-Heuze and Nicole Floquet.