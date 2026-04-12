⚗️ Miner l'atmosphère ? Quand le CO2 devient une matière première de grande valeur

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Chaque atome d'indium isolé (en couleur dorée) peut catalyser la synthèse du méthanol (en haut à droite).

Crédit: Constance Ko / ETH Zurich

Le dioxyde de carbone, souvent pointé du doigt comme un polluant, pourrait devenir une ressource de grande valeur. Une technique innovante exploitant des atomes métalliques isolés ouvre la porte à cette conversion.Le méthanol occupe une place centrale dans l'industrie chimique, servant de base à de nombreux produits comme les plastiques et les carburants. Dans ce cadre, des chercheurs de l'ont développé unqui convertit le CO2 enavec une efficacité améliorée, en exploitant des atomes d'indium dispersés individuellement.Contrairement aux catalyseurs classiques où les métaux forment des amas, cette conception repose sur des atomes uniques ancrés sur un support d'oxyde d'hafnium. Chaque atome agit comme un site actif, maximisant l'utilisation du métal et abaissant l'nécessaire à la réaction. Cetteunique facilite la conversion du CO2 et de l'en méthanol, offrant un processus plus rapide et moins gourmand en ressources. Les avantages sont multiples, incluant une réduction des déchets et une meilleuredes étapes chimiques.Par ailleurs, l'intérêt de cette méthode réside dans son potentiel durable. Si l'hydrogène et l'énergie utilisés proviennent de sources renouvelables, la production de méthanol peut devenir climatiquement neutre. Ainsi, le CO2 capturé de l'atmosphère sert de matière première plutôt que d'être simplement émis, participant à une transition vers une chimie plus respectueuse de l'La stabilité du catalyseur est assurée par un support conçu pour résister aux conditions exigeantes des procédés industriels, comme des températures atteignant 300°C et des pressions élevées. Les atomes d'indium sont fixés durablement grâce à des techniques de synthèse, incluant des traitements à haute température.Cette robustesse est importante pour une application à grande échelle, garantissant que le catalyseur reste actif et fiable sur le long terme, même dans des environnements difficiles.