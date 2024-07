Le miroir du plus grand télescope du monde (39m) bientôt achevé

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Le 949e segment de miroir de l'ELT est coulé et prêt à prendre forme



L'Arc de Triomphe de Paris entre sous la coiffe de L'ELT. Au centre, le Very Large Telescope (VLT) actuel.

L "Extremely Large Telescope" (ELT) de l'Observatoire Européen Austral, en construction dans le désert chilien d'Atacama, est sur le point d'être achevé. La société allemande SCHOTT a réussi à couler l'ébauche du dernier des 949 segments commandés pour le miroir primaire du(M1). Avec unde plus de 39 mètres, M1 sera de loin le plus grand miroir jamais fabriqué pour un télescope.Trop grand pour être fabriqué à partir d'un seul morceau de verre, M1 se composera de 798 segments hexagonaux, chacun d'environ cinq centimètres d'épaisseur et de 1,5 mètre de diamètre, qui travailleront ensemble pour collecter des dizaines de millions de fois plus deque l'oeil humain.Cent trente-trois segments supplémentaires ont été produits pour faciliter la maintenance et le revêtement des segments une fois le télescope opérationnel. L'ESO a également acheté 18 segments de rechange, ce qui porte le nombre total à 949.Les ébauches de M1, pièces façonnées qui sont ensuite polies pour devenir les segments du miroir, sont fabriquées en ZERODUR©, un matériau vitrocéramique à faible dilatation développé par SCHOTT et optimisé pour les plages de températures extrêmes sur le site de l'ELT dans led'Atacama. Cette société a également fabriqué les ébauches de trois autres miroirs de l'ELT - M2, M3 et M4 - dans ses installations de Mayence, en Allemagne.Une fois coulés, tous les segments suivent un parcours international en plusieurs étapes. Après une lente séquence de refroidissement et de traitement thermique, la surface de chaque ébauche est façonnée par un meulage ultra-précis chez SCHOTT. Les ébauches sont ensuite transportées vers la société française Safran Reosc, où chacune d'entre elles est découpée en forme d'et polie avec une précision de 10 nanomètres sur toute la surface- ce qui signifie que les irrégularités de la surface du miroir seront inférieures à un millième de lad'un cheveu humain.Une fois poli et assemblé, chaque segment M1 est expédié de l'autre côté de l'océan pour atteindre l'installation technique de l'ELT à l'Observatoire de Paranal de l'ESO dans le désert d'Atacama - un voyage de 10 000 kilomètres que plus de 70 segments M1 ont déjà parcouru. À Paranal, à quelques kilomètres seulement du site de construction de l'ELT, chaque segment est recouvert d'une couche d'argent pour devenir réfléchissant, après quoi il sera soigneusement stocké jusqu'à ce que la structure principale du télescope soit prête à le recevoir.Lorsqu'il commencera à fonctionner à la fin de cette décennie, l'ELT de l'ESO sera le plus grand œil au monde tourné vers le ciel. Il s'attaquera aux plus grands défis astronomiques de notre époque et fera des découvertes jusqu'alors inimaginables.