Modéliser l'effet de parcs de turbines sous-marines sur les grands courants océaniques





Des parcs de turbines sous-marines pour produire de l'électricité à partir de l'énergie des grands courants marins: l'idée est intéressante ! Mais avant de concevoir et réaliser les développements technologiques nécessaires à la conception de tels parcs et à leur installation, il s'agit d'identifier les sites les plus favorables et d'en évaluer l'récupérable. À partir de simulations numériques, les chercheurs d'une collaboration internationale (1) ont montré comment l'de tels parcs pouvait perturber ces grands courants, auparfois d'en changer le cours, réduisant dans les cas extrêmes de plus de 80 % lapotentiellement récupérable.Les grands courants océaniques tels que leou le Kuroshio représentent une importante ressource d'de la. Sur la base d'observations in situ ou spatiales de ces courants, on estime que l'qu'ils transportent représente une réserve de puissance de l'ordre de plusieurs dizaines de Gigawatts (~ 20 GW pour le courant de Floride). Ces courants étant relativement persistants enet en direction, leur exploitation pourrait être plus productive que celle des courants deou des éoliennes, qui sont soumis à de fortes intermittences.Le développement de technologies de production d'à partir de ces courants nécessite une connaissance préalable des sites les plus favorables à l'implantation de grands parcs (ou fermes) de turbines sous-marines et de leur potentiel énergétique. Lade tels sites est souvent basée sur des estimations des courants deissues de l'spatiale ou des dérives de flotteurs, qui offrent une couverture globale. Cette approche a cependant des limites. Elle ne permet pas de déterminer avec précision les courants à proximité des côtes, leur profilet leurs variations à haute. Surtout, elle ne prend pas en compte les modifications de courant qui pourraient être induites par l'implantation d'uncomprenant un grandde turbines.Des chercheurs d'une collaboration internationale ont tenté de repousser ces limites en utilisant des simulations numériques des courants océaniques dans lesquelles les effets de parcs de turbines virtuels (TPP pourPower Plant) étaient pris en compte.Les chercheurs ont réalisé une simulation à très haute résolution des courants océaniques (grille de calcul de l'ordre de 10 km), à l'échelle globale et de la surface au fond, sur une période de 5 ans avec le modèle communautaire deocéanique. Une comparaison avec les observations a montré que ce modèle donnait une bonne représentation des grands courants océaniques et de leur variabilité. Comme ces courants sont plus intenses près de la surface, les TPP devront être installés autant que possible à de faibles profondeurs. Cette simulation (sans TPP) a été utilisée pour calculer la puissance totale disponible dans l'écoulement (le TAP, pour Theoretical Available Power), pour des sections de 10 km de large dans la tranche de profondeur de 26 à 40 m, et ainsi identifier les sites les plus favorables à l'implantation de TPP.Quarante deux sites ont été étudiés en détail. Un TPP virtuel a été implanté dans 16 d'entre eux, sous la forme d'unedeproportionnelle à laque l'écoulement exercerait sur les palles d'un grand nombre de turbines (> 600) de grand(20 m). Une nouvelle simulation avec ce TPP virtuel a été réalisée pour chacun de ces sites. La puissance dissipée par cette force de traînée permet d'estimer la puissance théoriquement exploitable (HP, pour Harnessable Power).Cette étude a permis de documenter les modifications de courant induites par les TPP et d'évaluer l'impact de ces changements sur la puissance théoriquement exploitable. Il s'avère que les modifications de courant diffèrent fortement d'un site à l'autre et que la connaissance de la puissance exploitable (HP) ne peut être déduite de la puissance disponible (TAP, qui peut être estimé par observation). L'identification précise des sites les plus intéressants nécessitera donc des approches de modélisation avec insertion de TPP dans le modèle.L'étude de l'impact de TPP placés dans le courant de Floride et auxmontre que pour certains sites un TPP peut provoquer unimportant du courant vers le large, réduisant de manière significative la puissance exploitable estimée sur ces sites (jusqu'à 80 %) et perturbant sensiblement les conditions environnementales. Elle montre également que des sites pourtant distants de plusieurs dizaines depeuvent avoir unenégative, ce qui nécessitera une coordination entre les sites dès leur conception.Barnier, B., Domina, A., Gulev S., Molines, J.-M., Maitre, T., Penduff, T., Le Sommer, J., Brasseur, P., Brodeau, L., and Colombo, P., (2020): Modelling the impact of flow-driven turbine power plants on great wind-driven ocean currents and the assessment of their energy potential. Nature Energy, March 2020, https://www.nature.com/articles/s41560-020-0580-2Bernard Barnier - IGE/OSUG - bernard.barnier at.fr