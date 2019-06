De nouveaux MOF composites cristal-verre

poudre (La poudre est un état fractionné de la matière. Il s'agit d'un solide présent sous forme de petits morceaux, en général de taille inférieure au dixième de millimètre (100 µm).)

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par...)

Chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à l'instar de la physique et de la biologie avec lesquelles elle partage des espaces d'investigations communs ou proches.)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région d’Île-de-France. Cette ville est construite sur une boucle de la...)

Matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

cristal (Cristal est un terme usuel pour désigner un solide aux formes régulières, bien que cet usage diffère quelque peu de la définition scientifique de...)

verre (Le verre, dans le langage courant, désigne un matériau ou un alliage dur, fragile (cassant) et transparent au rayonnement visible. Le plus souvent, le verre est constitué d’oxyde de silicium (silice SiO2) et...)

adsorption (L'adsorption, à ne pas confondre avec l'absorption, est un phénomène de surface par lequel des molécules de gaz ou de liquides se fixent sur les surfaces...)



© Remo Widmer et al.



Obtention d'un matériau composite MOF cristal / MOF vitreux.

Rouge: présence de MIL-53 cristallin.

Bleu: présence de ZIF-62 vitreux.

© Remo Widmer et al.

Référence

Framework (Un framework est un espace de travail modulaire. C'est un ensemble de bibliothèques et de conventions permettant le développement rapide d'applications. Il fournit suffisamment de briques logicielles et impose suffisamment de rigueur...)

Les réseaux métallo-organiques (MOF) sont des matériaux "cages" à la porosité exceptionnelle qui permet de stocker et de séparer de grandes quantités de gaz comme le CO2, ou d'agir comme catalyseur pour accélérer des réactions chimiques. Mais leur structure cristalline sous forme deles rend difficiles à utiliser en pratique.Une collaboration internationale incluant une équipe de l'dede(CNRS/Chimie ParisTech) et du laboratoiredivisés, interfaces, réactivité, électrochimie (CNRS/Aix-Marseille Université) a conçu, synthétisé et caractérisé une nouvelle classe de matériaux composites fonctionnels, stables et poreux, cette fois sous forme de verres.Ces matériaux, composés d'unde MOF au sein d'unde MOF, présentent des interactions interfaciales entre ces deux phases qui améliorant les propriétés mécaniques de la matrice composite. De plus, le composite cristal-verre permet de "figer" la structure du MOF cristallin dans une structure dans les pores sont plus largement ouverts, et qui possède donc une capacité d'du CO2 significativement améliorée. Ces résultats sont publiés dans la revueJingwei Hou, Christopher W. Ashling, Sean M. Collins, Andraž Krajnc, Chao Zhou, Louis Longley, Duncan N. Johnstone, Philip A. Chater, Shichun Li, Marie-Vanessa Coulet, Philip L. Llewellyn, François-Xavier Coudert, David A. Keen, Paul A. Midgley, Gregor Mali, Vicki Chen, Thomas D. Bennett.- 12 juin 2019