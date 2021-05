Morphologie de membranes hybrides stabilisantes très prometteuses pour pile à combustible



[/i]

combinaison (Une combinaison peut être :)

espace réciproque (En physique, on utilise souvent des espaces abstraits pour caractériser les...)

pile à combustible (Une pile à combustible est une pile où la fabrication de l'électricité se fait...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la...)

électricité (L’électricité est un phénomène physique dû aux différentes charges électriques de la...)

densité (La densité ou densité relative d'un corps est le rapport de sa masse volumique à la...)

puissance (Le mot puissance est employé dans plusieurs domaines avec une signification particulière :)

impact environnemental (L'impact environnemental est l'ensemble des modifications de l'environnement, qu'elles soient...)

vie (La vie est le nom donné :)

optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement...)

combustible (Un combustible est une matière qui, en présence d'oxygène et d'énergie, peut se...)



Figure 1. Image AFM en module d'une membrane hybride contenant environ 30 % de phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et...) loupe (Une loupe est un instrument d'optique subjectif constitué d'une lentille convexe permettant...)

heures (L'heure est une unité de mesure :)

développée (En géométrie, la développée d'une courbe plane est le lieu de ses centres de...)

3

stratégie (La stratégie - du grec stratos qui signifie « armée » et ageîn qui signifie...)

design (Le design (la stylique en français) est un domaine visant à la création d'objets,...)

diffusion (Dans le langage courant, le terme diffusion fait référence à une notion de...)

observations (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les...)



Figure 2. Modèle structural multi-échelle des membranes hybrides.

expérimentale ( En art, il s'agit d'approches de création basées sur une remise en question des dogmes...)

Note:

proton (Le proton est une particule subatomique portant une charge électrique élémentaire...)

alternative (Alternatives (titre original : Destiny Three Times) est un roman de Fritz Leiber publié...)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et...)

disponibilité (La disponibilité d'un équipement ou d'un système est une mesure de performance qu'on...)

thermique (La thermique est la science qui traite de la production d'énergie, de l'utilisation de...)

Angle (En géométrie, la notion générale d'angle se décline en plusieurs concepts...)

Neutron (Le neutron est une particule subatomique de charge électrique totale nulle.)

Références:

route (Le mot « route » dérive du latin (via) rupta, littéralement « voie...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !

Les chercheurs de l'Irig ont élaboré une nouvelle génération de membranes échangeuses de protons pour pile à combustible aboutissant à des performances et une durabilité prometteuses. Le lien entre propriétés fonctionnelles et morphologie a été établi en explorant la nanostructure à toutes les échelles pertinentes, par unede techniques d'espace direct et d'(AFM et 3D FIB SEM ; SANS et WAXS).Laà membrane échangeuse de protons, PEMFC en anglais, convertit l'chimique enpour la prochaine génération de véhicules propres. Parmi les nombreuses caractéristiques attrayantes des PEMFC, les constructeurs apprécient unedeélevée et un démarrage rapide. Cette révolution nécessite de remplacer le coeur des piles actuellement constitué d'une membrane perfluorée sulfonée, telle que le Nafion, qui ne répond plus aux exigences: le coût de la nouvelle membrane, sonet le maintien de ses propriétés mécaniques au-delà de 80-100 °C sont au coeur des recherches actuelles. Or, les membranes alternatives, comme par exemple le [i]sPEEK, présentent deux inconvénients majeurs par rapport aux membranes perfluorées: leur durée deest plus courte et leurs performances sont moindres. Cette problématique est actuellement étudiée par les chercheurs de l'Irig dans l'de développer une membrane qui permettra un déploiement généralisé des piles àLe, bien que résistant aux températures élevées grâce à ses excellentes propriétés thermomécaniques, reste cependant trop sensible à l'oxydation chimique pendant le fonctionnement en pile. Cette sensibilité entraîne une dégradation drastique de sa durée de vie (quelques centaines d', à comparer aux dizaines de milliers d'heures pour le Nafion). Toutefois, le sPEEK est un bon candidat pour évaluer rapidement des stratégies de stabilisation. Ainsi, les chercheurs de l'Irig ont employé une méthode jusqu'alors très peu explorée qui consiste à stabiliser chimiquement les membranes. Pour cela, l'hybridation a été appliquée avec succès aux membranes sPEEK, ce qui améliore leur stabilité chimique. Une phase sol-gel a étépar auto-condensation duau sein de la membrane hôte sPEEK afin de la protéger des espèces oxydantes générées lors de l'utilisation en pile. Il s'agit d'une voie stabilisante sacrificielle où les groupes thiols SH, portés par la phase sol-gel, peuvent être oxydés jusqu'à la formation de groupes acides sulfoniques SOH. Cette, en rupture avec les approches traditionnelles, a permis de concevoir une nouvelle génération de membranes hybrides dotées de capacités d'auto-protection et d'auto-améliorationLes équipes ont cherché à comprendre la structure complexe de ces membranes afin de la corréler aux propriétés fonctionnelles et à la durabilité pour,, en optimiser le. La nanostructure a été explorée à une échelle allant du nanomètre à la centaine de nanomètres, en combinant des techniques de caractérisation AFM/3D FIB-SEM (espace réel) et dedes neutrons aux petits angles () / et des rayons X aux grands angles () (espace réciproque). Les images AFM en module ont montré que la phase sol-gel est distribuée en grands domaines sphériques dont la taille varie de 100 nm à 200 nm selon la teneur en sol-gel. Le SANS (Institut Laue-Langevin à Grenoble), combiné à la technique de variation de contraste, a permis deuximportantes: d'une part, les canaux ioniques du sPEEK ne sont pas obstrués (conduction ionique préservée) car ils sont seulement comprimés par l'insertion de la phase sol-gel ; d'autre part cette phase a une structure de type multi-échelle, comme des agrégats constitués de particules élémentaires (). Ces observations montrent que les nanoparticules de sol-gel se développent dans les zones appelées "interbundles" de la membrane sPEEK hôte ().Cette étudepluridisciplinaire et multi-échelle a permis d'aborder la question de la distribution et de la localisation idéale de la phase sol-gel pour une efficacité de la stabilisation chimique. Les perspectives de ces travaux consistent à explorer l'hybridation par une phase sol-gel stabilisante régénérative, une voie très prometteuse pour accroître la durée de vie des membranes.PEMFC:exchange membrane fuel cells.sPEEK: polyéther-éther-cétone sulfoné. Unepossible au Nafion® pour les piles à combustible à membrane échangeuse de protons, en raison de ses nombreuses propriétés, notamment son faible coût et sa faible perméabilité aux, sa, sa bonne conductivité protonique, sa grande stabilitémais une stabilité chimique médiocre.MPTMS: 3-(mercaptopropyl)triméthoxysilane.SANS: SmallScattering.WAXS: Wide Angle X-Ray Scattering.Huynh N, Fernandes JPC, Bayle PA, Bardet M, Espuche E, Dillet J, Perrin JC, El Kaddouri A, Lottin O, Mareau VH, Mendil-Jakani H and Gonon L. Sol-gel: An original strategy to chemically stabilize proton exchange membranes for fuel cell, Journal of Power Sources , 2020.Huynh N, Cosas Fernandes JP, Mareau VH, Gonon L, Pouget S, Jouneau PH, Porcard L and Mendil-Jakani H. Unveiling the multiscale morphology of chemically stabilized proton exchange membranes for fuel cells by means of Fourier and real space studies., 2021.