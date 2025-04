Le mystère du parfum des roses: la recette de la fleur parfaite 🌹

Une histoire millénaire et une diversité olfactive

Quand la science décrypte l'odeur envoûtante des roses

Applications thérapeutiques et horticoles



© Marc Thevenet, Nathalie Mandairon

Référence:

La rose, plante ornementale la plus cultivée au monde, est prisée pour son parfum envoûtant. Mais quelles sont les molécules responsables de son irrésistible attraction sur l'être humain depuis des millénaires ?Dans une étude publiée dans, des scientifiques révèlent l'importance inattendue de laspécifique de certaines molécules pour façonner la signature olfactive unique de la rose, offrant ainsi un plaisir sensoriel inégalé.Les roses accompagnent l'histoire de l'humanité depuis des millénaires. Leur parfum, particulièrement apprécié, est utilisé pour embaumer non seulement nos jardins et nos intérieurs, mais aussi nos produits de beauté et nos propres corps à travers les parfums. En d'autres termes, la rose est cultivée depuis des siècles en raison de son attrait irrésistible pour l'être humain.Le genreappartient à la famille des Rosacées et comprend environ 150 espèces sauvages ainsi que près de 30 000 cultivars. Ces variétés offrent une immense diversité, non seulement en termes de couleurs et de formes, mais aussi de parfums. Les roses émettent en effet des centaines de composés organiques volatils, responsables des variations de perception olfactive. Mais quels sont précisément les composés qui confèrent à la rose son odeur emblématique et suscitent tant d'émotions positives chez l'être humain ?Pour le découvrir, des scientifiques ont mené une étude, publiée dans la revue, visant à explorer la relation entre la perception olfactive et les composés émis par des roses fraîches. Dans ce, ils ont sélectionné dix roses modernes, cueillies auoptimal de, tôt le matin, lorsque leur parfum est le plus intense. Unde vingt participants a été invité à évaluer ces fragrances en aveugle à l'aide d'outils psychophysiques. En parallèle, ils ont analysé les composés organiques volatils émis par les roses grâce à la technique ducouplée à laengazeuse et à la(GC-MS).Les résultats confirment le rôle majeur des dérivés phénylpropanoïdes dans le parfum de la rose, mais révèlent également l'importance inattendue d'une combinaison spécifique de molécules: les ionones et les oxylipines. Ces composés, aux propriétés remarquables sur le comportement émotionnel, contribueraient de manière significative à l'effet hédonique du parfum de la rose. De plus, pour que la recette de la rose soit parfaite, certaines molécules comme les aliphatiques et les esters méthyliques phénoliques ne doivent être présentes qu'en très faible quantité. Enfin, les monoterpènes, très présents dans le parfum de rose, semblent plutôt associés aux notes fruitées.Ces découvertes ouvrent de nouvelles perspectives pour la modélisation de l'odeur de rose, tant dans le domaine de la recherche fondamentale que pour des applications thérapeutiques, notamment en aromathérapie, ainsi que dans l'industrie. Dans le secteur horticole, où la sélection de roses parfumées reste un défi, ces travaux offrent des pistes précieuses pour identifier les composés clés à privilégier lors du développement de nouvelles variétés.Why do we like so much the smell of roses: The recipe for the perfect flower. Inès Adrar, Maxime Hervé, Marylou Mantel, Aurélie Bony, Marc Thévenet, Benoît Boachon, Jules Dejou, Jean-Claude Caissard, Moustafa Bensafi, Sylvie Baudino, Nathalie Mandairon., 21 février 2025, DOI: 10.1016/j.isci.2024.111635