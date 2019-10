NA62 observe deux candidats à une désintégration rare



L'expérience NA62, située dans la zone Nord du CERN (Image: CERN)

L'expérience NA62 a détecté deux possibles occurrences de la désintégration d'un kaon de charge positive en un pion et une paire neutrino-antineutrino.Existe-t-il de nouvelles particules, encore inconnues, grâce auxquelles nous pourrions faire lasur laet sur d'autres mystères de l'? Pour tenter de répondre à cette question, les physiciens des particules analysent généralement la myriade de particules qui sont produites lors des collisions. Mais ils ont aussi une autre technique, indirecte mais efficace, pour chercher de nouvelles particules ; celle-ci consiste à mesurer des processus rares dont laest prédite avec précision par le Modèle standard de la. Une légère divergence entre la prédiction du Modèle standard et les mesures de haute précision réalisées constituerait un signe de la présence de nouvelles particules ou de phénomènes jamais observés auparavant.L'un de ces processus est la transformation, ou "désintégration", d'une variante depositive de la particule appeléeen unde charge positive assorti d'uneneutrino-antineutrino. Lors d'un séminaire qui s'est déroulé au CERN, la collaboration NA62 acompte de deux possibles occurrences de cette désintégration extrêmement rare du kaon. Ce résultat, présenté pour la première fois lors de la Conférence internationale sur ladu kaon, démontre le potentiel de l'expérience pour réaliser un test précis du Modèle standard.Le Modèle standard prédit que les probabilités qu'un kaon de charge positive se désintègre en un pion de charge positive assorti d'une paire neutrino-antineutrino (K+ → π+ ν ν) est seulement d'environ une sur dix milliards, avec une incertitude de moins de dix pour cent. Une déviation même légère par rapport à cette prédiction constituerait un signe d'une nouvelle physique, au-delà du Modèle standard.L'expérience NA62 produit des kaons de charge positive (K+) et d'autres particules en envoyant sur une cible de béryllium des protons en provenance du Supersynchrotron à protons. Elle utilise ensuite plusieurs types de détecteurs pour identifier et mesurer les kaons K+ et les particules produites lors de leur désintégration.En 2018, l'équipe de NA62 a rapporté avoir trouvé un événement candidat pour la désintégration K+ → π+ ν ν dans undeenregistré en 2016, qui comprenait environ 100 milliards de désintégrations du K+. Dans sa nouvelle étude, la collaboration a analysé un ensemble de données environ 10 fois plus important, enregistré en 2017, et a repéré deux événements candidats. En combinant ce résultat avec le précédent, l'équipe a déterminé que la fréquence relative (appelée "rapport d'embranchement") de la désintégration K+ → π+ ν ν serait au maximum de 24,4 sur 100 milliards de désintégrations du K+. Cette valeur combinant les deux résultats est compatible avec la prédiction du Modèle standard, et a permis à l'équipe de fixer des limites pour les théories sur la physique au-delà du Modèle standard prédisant des fréquences plus élevées que cette limite supérieure.explique Cristina Lazzeroni, porte-parole de l'expérience.