Sur le même thême

Nébuleuse du Crâne: le pirate du ciel austral

FORS2, un instrument qui équipe le Very Large Telescope de l'ESO, a observé la région de formation stellaire baptisée NGC 2467 - également connue sous l'appellation Nébuleuse du Crâne. L'image fut acquise dans le cadre du Programme Joyaux Cosmiques de l'ESO, qui utilise le raredenon dévolu à la collecte descientifiques pour capturer des images visuellement saisissantes duCette image haute en couleurs d'une région active de formation- NGC 2467, parfois surnomméedu- dégage autant de mystère que de beauté. Cette image composée de poussière, deet de jeunes étoiles brillantes liées gravitationnellement, fut acquise par l'instrument FORS qui équipe le Very Large Telescope (VLT) de l'ESO. Les télescopes de l'ESO sont généralement utilisés pour acquérir des données scientifiques. Parfois, ils permettent également de capturer des images telles celle-ci - magnifique,simplement.L'appellation Nébuleuse du Crâne s'impose d'elle-même: cette zone de formation stellaire, jeune et brillante à la fois, arbore l'aspect d'un visage creux et sinistre, dont seule labéante est ici visible. NGC 2467 se situe dans laPuppis, qui se traduit par la poupe.Cetd'amas stellaires constitue le berceau de nombreuses étoiles, nées d'un excès de gaz d'. Il ne s'agit pas là d'une seule et unique nébuleuse, et les amas stellaires qui la composent se déplacent à des vitesses différentes. Un alignement fortuit le long de la ligne de visée confère aux étoiles ainsi qu'au gaz un visage humanoïde. Cette image lumineuse n'apporte aucune information nouvelle aux astronomes, mais nous offre à tous un aperçu du ciel austral, de ses merveilles invisibles à l'oeil nu.Puppis (la poupe) est l'une des trois constellations qui naviguent dans le ciel austral et qui composent le Vaisseau, une vaste et unique constellation dont l'appellation dérive du mythiquede Jason et les Argonautes. Le Vaisseau Argo a été divisé en trois sections: Carina (la quille), Vela (les voiles) et Puppis (la poupe), l'hôte de cette nébuleuse. Bien qu'il incarne un héros mythique, Jason doit principalement sa célèbrité au vol de la toison d'or. Ainsi, NGC 2467 repose non seulement au milieu d'une vastecéleste, mais également parmi les voleurs - une demeure appropriée pour cette nébuleuse piratée.Cette image est issue du Programme Joyaux Cosmiques de l'ESO, dont l'objectif est de produire, à des fins de diffuson auprès du grand public et d'scolaire, des images d'objets intéressants, intriguants ou visuellement attrayants au moyen des télescopes de l'ESO. Le programme utilise du temps de télescope qui ne peut être dévolu à desscientifiques. L'ensemble des données collectées pouvant toutefois servir des objectifs scientifiques, elles sont mises à disposition des astronomes au travers des archives scientifiques de l'ESO.