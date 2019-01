Sur le même thême

Nébuleuse planétaire: un instant fugace

Une coquille évanescente de gaz brillant s'étendant dans l'espace - la nébuleuse planétaire ESO 577-24 - emplit cette image. Cetteconstitue les restes d'unede typeayant expulsé ses enveloppes externes, et s'étant changée en une étoile naine très chaude. Ce vestige se refroidira et s'estompera graduellement, aude devenir le simple fantôme d'une vaste géante rouge.Les géantes rouges sont des étoiles en fin de vie dont le coeur désormais dépourvu d'a commencé à se contracter sous l'effet de la. À mesure que la géante rouge se contracte, ladu noyau augmente, de nouvelles réactions nucléaires se produisent en son sein, et les enveloppes externes sont expulsées dans l'espace, sous la forme d'un puissant. Le noyau incandescent de l'étoile en fin de vie émet unsuffisamment intense pour ioniser les enveloppes éjectées et les faire briller. En résulte la nébuleuse planétaire qui figure sur cette image - soit l'ultime vestige d'une étoile en fin de vieCette splendide nébuleuse planétaire fut découverte dans le cadre d'undumené par l'Observatoire Palomar et la National Geographic Society au cours des années 1950. Elle fut listée parmi les Nébuleuses Planétaires du Catalogue d'Abell en 1966. Distante de quelque 1400 annéesde la, la pâle lueur de ESO 577-24 n'est visible qu'au travers d'un puissant. A mesure que l'étoile naine se refroidira, la nébuleuse continuera de s'étendre dans l'espace, s'éteignant progressivement.Cette image de ESO 577-24 a été conçue dans le cadre du Programme des Joyaux Cosmiques de l'ESO , dont l'objectif est de produire des images intéressantes, surprenantes, et visuellement attrayantes d'objets de l'au moyen des télescopes de l'ESO, à des fins d'et dedes connaissances. Le programme utilise dude télescope qui ne peut être dévolu à desscientifiques. Toutefois, les images collectées sont mises à disposition des astronomes au travers des archives scientifiques de l'ESO