Notre-Dame: la recherche s'organise

L'incendie de Notre-Dame a déclenché un foisonnement de projets de recherche émanant des différents laboratoires CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).) Force (Le mot force peut désigner un pouvoir mécanique sur les choses, et aussi, métaphoriquement, un pouvoir de la volonté ou encore une vertu morale...)

Sur quels grands axes de recherches devrait porter cette Task Force ?

Incendie de Notre-Dame, le 15 avril 2019. B. LEVY / Divergence

L'idée est aussi de regrouper les chercheurs autour de ces grands projets de recherche transversaux pour qu'il n'y ait pas de doublon. Quels seront vos rôles ?

Le toit de la cathédrale s'est effondré il y a plus d'un mois

Photographie au microscope d'un charbon de bois. Étudier le bois carbonisé de la charpente revient quasiment à lire dans la cathédrale comme dans un livre ouvert. Henri-Georges NATON

Ces recherches pourront s'appuyer sur les nombreux travaux scientifiques réalisés par le passé sur Notre-Dame...

Déjà dans les années 1990, une étude CNRS avait montré que la quasi-totalité de la charpente de la cathédrale avait été édifiée au XIIIe siècle. Et que le chêne

Quand on pense à l'étude de matériaux de Notre-Dame, on pense immanquablement au bois. Mais tous les matériaux anciens, qui ont successivement servi à sa construction au fil des siècles, vont être étudiés...

Comment toutes ces études de matériaux, coordonnées par la Task Force, vont-elles faire intervenir les technologies développées par des laboratoires CNRS ?

Des dispositifs comme celui-ci (micro-diffraction X et micro-fluorescence X) serviront pour l'analyse d'échantillons de métal altéré issus de Notre-Dame.

Quelle place la modélisation et le numérique vont prendre dans les projets de recherche ?

voûte

Justement à propos du chantier, Emmanuel Macron promet une reconstruction en cinq ans. Comment la Task Force et la recherche en général vont-elles être impliquées dans la restauration ?

Notre-Dame de Paris avant l'ajout de la flèche par l'architecte Viollet-le-Duc (gravure de by J.H. Le Keux d'après un dessin de T. Allom, c. 1835). MEPL / Bridgeman Images

Lors du chantier de restauration, peut-on imaginer qu'il y aura également des fouilles archéologiques dans la cathédrale ?

Les perspectives de recherches autour de Notre-Dame semblent donc vastes. Comment s'annonce la suite ? Quelles échéances vous fixez-vous ?

