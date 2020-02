Nouer des molécules aussi facilement que ses lacets

Exemples de noeuds moléculaires étudiés.

© UNIGE

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre Accipiter, soit constituent les 5 genres Erythrotriorchis, Kaupifalco,...)

chimie (La chimie est une science de la nature divisée en plusieurs spécialités, à l'instar de la physique et de la biologie avec lesquelles elle partage des espaces d'investigations communs ou proches.)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études...)

Prix Nobel de chimie (Le prix Nobel de chimie est décerné une fois l'an, depuis 1901, par l'Académie royale des sciences de Suède à un scientifique dont l'œuvre et les travaux ont rendu de grands services à l'humanité par...)

molécule (Une molécule est un assemblage chimique électriquement neutre d'au moins deux atomes, qui peut exister à l'état libre, et qui représente la plus petite...)

chercheur (Un chercheur (fem. chercheuse) désigne une personne dont le métier consiste à faire de la recherche. Il est difficile de bien cerner le métier de chercheur tant les domaines...)

chimie organique (La chimie organique est une branche de la chimie concernant la description et l'étude d'une grande classe de molécules à base de carbone : les composés organiques.)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide,...)

Des molécules hydrophobes qui se nouent toutes seules

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

chimie physique (La chimie physique est l’étude des bases physiques des systèmes chimiques et des procédés. En particulier, la description énergétique des diverses...)

A chaque noeud ses propriétés mécaniques

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Avec les enjeux écologiques actuels, le terme environnement tend actuellement à prendre...)

résonance magnétique nucléaire (La résonance magnétique nucléaire est une technique de spectroscopie appliquée aux particules ou ensembles de particules atomiques qui ont un spin nucléaire non nul.)

vitesse (On distingue :)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

couleur (La couleur est la perception subjective qu'a l'œil d'une ou plusieurs fréquences d'ondes lumineuses, avec une (ou des) amplitude(s) donnée(s).)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet) à 780nm (rouge). La...)

conformation (En chimie, la conformation d'une molécule est l'arrangement spatial des atomes qui la composent. Les molécules dans lesquelles les atomes sont liés...)

servent (Servent est la contraction du mot serveur et client.)

passer (Le genre Passer a été créé par le zoologiste français Mathurin Jacques Brisson (1723-1806) en 1760.)

Les noeuds sont partoutde nous: câbles d'ordinateurs, écouteurs, cordes. Parfois agaçants, ils n'en sont pas moins utiles lorsqu'il s'agit de lacer ses chaussures ou de naviguer. En mathématique, on ne dénombre pas moins de six billions de possibilités différentes de noeuds, mais qu'en est-il en? Depuis les années 70, les scientifiques essaient de nouer des molécules afin de pouvoir créer de nouvelles propriétés mécaniques sur mesure, et donc de nouveaux. Les premières réussites ont eu lieu vingt ans plus tard, mais le processus reste laborieux. Aujourd'hui, des chercheurs de l'de Genève (UNIGE) ont mis auune technique simple et efficace permettant de nouer des molécules, et ont pour la première fois constaté les changements de propriétés qui découlent de ces entrelacs. Ces résultats, à lire dans la revue, ouvrent de nouvelles perspectives dans la conception des matériaux et du transfert d'information par voie moléculaire.L'utilité des noeuds n'est plus à démontrer. Mais qu'en est-il pour la chimie ? Peut-on nouer des molécules entre elles ? L'idée apparaît en 1971, avec pour objectif la création de nouveaux matériaux induits pas les changements de propriétés mécaniques et physiques qui découleraient de ces entrelacs. Mais il faudra attendre 1989 pour que le français Jean-Pierre Sauvage,2016, y parvienne. Depuis, les scientifiques s'évertuent à former des noeuds, non sans difficulté: "Pour nouer des molécules entre elles, il faut utiliser des métaux qui s'attachent à laet la dirigent sur un chemin très précis qui permettra de faire les croisements nécessaires à la confection du noeuds, explique Fabien Cougnon,au Département dede la Faculté des sciences de l'UNIGE. Mais ce procédé complexe aboutit souvent à une perte depremière de plus de 90% ! Les noeuds moléculaires ne constituent plus que quelques milligrammes au maximum, pas de quoi confectionner de nouveaux matériaux."Les chimistes de l'UNIGE ont alors mis au point une nouvelle technique qui permet de créer des entrelacs moléculaires facilement. "Nous utilisons des molécules huileuses que nous trempons dans de l'chauffée à 70 degrés. Hydrophobes, elles cherchent à fuir àprix l'eau, se rassemblent et forment un noeud par auto-assemblage", s'enthousiasme Tatu Kumpulainen, chercheur au Département dede la Faculté des sciences de l'UNIGE.Grâce à cette nouvelle technique, les chimistes genevois réalisent des noeuds moléculaires sans effort, et surtout sans perte de matière: "Nous transformons jusqu'à 90% des réactifs de base en noeud, ce qui permet d'envisager une véritable analyse des changements de propriétés mécaniques induits par les noeuds, ce qui n'a encore jamais été fait !", relève Fabien Cougnon. Certes, ils ne peuvent pas choisir comment les molécules se nouent entre elles, mais ils peuvent par contre reproduire un même noeud à volonté, car une même structure chimique formera toujours un noeud identique sous l'action de l'eau.Maintenant que nouer des molécules devient facile, que peut-on faire de ces noeuds ? Y a-t-il un intérêt à en constituer ? Pour vérifier l'impact des entrelacs, les chimistes genevois ont choisi une famille de molécules qui contiennent toutes un même motif: elles absorbent l'ultra-violet, sont fluorescentes et très sensibles à l'général, notamment à la présence d'eau. "Nous avons ensuite créé quatre noeuds, du plus simple au plus complexe (0, 2, 3 et 4 croisements), que l'on a comparé à une molécule de référence qui constitue leur base, détaille Fabien Cougnon. Pour ce faire, nous avons utilisé en premier la(RMN) afin d'observer la rigidité des différentes parties des noeuds et laet la façon dont elles bougent les unes par rapport aux autres." Les scientifiques ont constaté un premier changement des propriétés mécaniques: plus les noeuds sont complexes, moins ils bougent.Dans un deuxième, les chimistes ont utilisé la spectroscopie pour comparer les spectres des quatre noeuds entre eux. "Très vite, nous avons remarqué que les noeuds simples (0 et 2 croisements), plus lâches, se comportaient de la même manière que la molécule source, relève Tatu Kumpulainen. Mais dès que les noeuds se complexifient, les molécules, plus serrées, changent de propriétés physiques et changent de! Leur manière d'absorber et d'émettre de ladiffèrent de la molécule source." Ce changement de couleur permet aux scientifiques de visualiser les propriétés mécaniques propres à chaque assemblage, que ce soit son élasticité, sa, ou encore son mouvement ou sa position.Pour la première fois, les chimistes genevois ont prouvé que les molécules nouées changeaient de propriétés mécaniques. "Nous souhaitons à présent pouvoir contrôler ces changements de A à Z, pour que ces noeuds nouspar exemple d'indicateurs des propriétés de l'environnement", continue Tatu Kumpulainen. Ils projettent également de construire de nouveaux matériaux, par exemple élastiques, à partir de ces réseaux de noeuds, maintenant qu'il n'y a plus de perte de matière lors de la confection des entrelacs. "Enfin, nous pouvons envisager de transférer de l'information à l'intérieur même d'un noeud grâce à un simple changement de position sur une partie du noeud qui se répercuterait dans toute la structure et feraitl'information", conclut Fabien Cougnon.