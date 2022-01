Nouveau record pour la comparaison de lasers ultrastables

Un consortium international vient d'établir un nouveau record pour la comparaison de lasers ultra-stables distants de 750 kilomètres. La comparaison optique est effectuée par une fibre optique d'une longueur record de 2 220 kilomètres et de deux interconnexions au sein dufrançais de fibres optiques REFIMEVE, une nouvelle infrastructure nationale deen France. Même en utilisant des étalons deà l'état de l'art, le consortium a pu démontrer que la précision de ses mesures est préservée lorsqu'elles sont transmises par unestabilisée.La comparaison des oscillateurs ultra-stables est importante car ils sont au coeur de la génération de l'échelle deoptique. Les lasers ultra-stables, comme ceux utilisés dans cette étude, oscillent avec des écarts de fréquence fractionnaires résiduels inférieurs à 6 parties sur 100 000 000 000 000. De telles petites déviations relatives sont équivalentes à unede la distance entre laet lede moins de lad'un cheveu. La fréquence des lasers peut alors être calibrée par n'importe quelle horloge optique ou fontaine atomique faisant partie de ce réseau.L'extrême précision du réseau d'horloges atomiques optiques permettra de nouvelles applications, telles que lachronométrique, où le changement de fréquence d'une horloge est lié à une mesure de la différence de potentiel de, et de nombreuses autres applications, notamment la spectroscopie ultra-précise, l', la, la synchronisation et la localisation.La possibilité de transférer une telle précision sur de grandes distances permet une utilisation plus large et plus efficace des infrastructures de recherche existantes, qui ne sont autrement disponibles que dans quelques laboratoires nationaux. Cet article discute de la manière avec laquelle cette précision de la mesure peut être mise à la disposition d'une communauté large d'utilisateurs intéressés, de la recherche à l'industrie.Comparing ultrastable lasers at 7 × 10fractional frequency instability through a 2220 km opticalnetwork - Nature Communications (2022)M. Schioppo, J. Kronjäger, A. Silva, R. Ilieva, J. W. Paterson, C. F. A. Baynham, W. Bowden, I. R. Hill and al.