Nouveau résultat intriguant de l'expérience LHCb au CERN



Désintégration très rare d'un méson de beauté comprenant un électron et un positon observée à LHCb (Image: CERN)

physique des particules (La physique des particules est la branche de la physique qui étudie les constituants...)

Organisation (Une organisation est)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue...)

nucléaire (Le terme d'énergie nucléaire recouvre deux sens selon le contexte :)

électron (L'électron est une particule élémentaire de la famille des leptons, et possèdant une charge...)

muon (Le muon est, selon le modèle standard de physique des particules, le nom donné à...)

particule élémentaire (On appelle particules élémentaires les constituants fondamentaux de l'univers...)

probabilité (La probabilité (du latin probabilitas) est une évaluation du caractère probable d'un...)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la...)

statistique (Une statistique est, au premier abord, un nombre calculé à propos d'un échantillon....)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent...)

université de Manchester (L'université de Manchester (University of Manchester) est une université anglaise...)

monde (Le mot monde peut désigner :)

décennie (Une décennie est égale à dix ans. Le terme dérive des mots latins de decem « dix »...)

détecteur (Un détecteur est un dispositif technique (instrument, substance, matière) qui change...)

terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance...)

frontière (Une frontière est une ligne imaginaire séparant deux territoires, en particulier deux...)

quark (Les quarks sont des fermions que la théorie du modèle standard décrit, en compagnie...)

fondamentale (En musique, le mot fondamentale peut renvoyer à plusieurs sens.)

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un...)

proton (Le proton est une particule subatomique portant une charge électrique élémentaire...)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses...)

antimatière (L'antimatière est l'ensemble des antiparticules des particules composant la matière...)

année (Une année est une unité de temps exprimant la durée entre deux occurrences d'un évènement lié...)

Cet article vous a plu ? Vous souhaitez nous soutenir ? Partagez-le sur les réseaux sociaux avec vos amis et/ou commentez-le, ceci nous encouragera à publier davantage de sujets similaires !