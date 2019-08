Le nouvel absorbeur du Supersychrotron à protons prend forme

Un interrupteur de l'aimant de déflexion rapide (Image: CERN)

Le Supersynchrotron à protons recevra un nouvel arrêt de faisceaux avant la fin du deuxième long arrêt du complexe d'accélérateurs du CERN.D'ici la fin du deuxième long arrêt (LS2) du complexe d'accélérateurs du CERN, un objet de neuf mètres de long, doté d'un blindage de plusieurs tonnes, sera installéde la ligne de faisceau du Supersychrotron à protons (SPS). Cet, qui sera le plus long des composants du SPS, n'est pas anodin: il contient le nouvel arrêt de faisceaux du SPS, conçu pour absorber les faisceaux de particules dont ladans le SPS doit être stoppée. Au coeur de ce dispositif complexe se trouveront les véritables éléments d', contenant du graphite, du molybdène et du. Cette partie centrale sera entourée d'une gaîne faite de couches de, de blindage en fonte (peint en, selon le code de couleurs du CERN) et de. Ce nouvel arrêt de faisceaux, qui contribuera à absorber des faisceaux de particules d'une vaste gamme d'énergies (de 14 à 450 GeV), est construit dans le cadre dud'amélioration des injecteurs du LHC (LIU).L'ancien arrêt de faisceaux du SPS (situé au1 de l'anneau de l'accélérateur) est remplacé par un nouveau, au point 5, en prévision du LHC à haute(HL-LHC). Étant donné que l'ancien dispositif n'aurait pas été en mesure de supporter les intensités de faisceaux plus élevées exigées pour le HL-LHC, qui entrera en service en 2026, l'équipe du SPS a décidé il y a cinq ans de construire un nouvel arrêt de faisceaux présentant les propriétés requises. Cela était nécessaire car, avec les intensités plus élevées à venir, le dispositif d'arrêt sera soumis pendant sa durée deà des forces mécaniques bien plus grandes, et devra donc être plus robuste que le dispositif précédent., explique Étienne Carlier, du départementdu CERN.La construction de cet absorbeur de faisceaux est l'une des tâches les plus importantes réalisées dans le cadre du projet, et environ 125 mètres du tunnel du SPS seront modifiés pour lui faire de la place. Plusieurs défis nous attendent, notamment en ce qui concerne l'infrastructure requise, qui comprend de nouveaux aimants de déflexion rapide, un systèmepour le suivi de la position du faisceau, et des systèmes de refroidissement et de ventilation.Les aimants de déflexion rapide situés en amont d'un arrêt de faisceaux d'un accélérateur sont responsables de faire dévier le faisceau de sahabituelle pour l'envoyer vers le bloc d'arrêt. Ils doivent pour ce faire générer, à unprécis, les impulsions électromagnétiques appropriées, dans le planet dans le plan. Le système des aimants de déflexion rapide verticaux crée une impulsion maximale de 650 MW pendant une révolution du SPS, avec l'aide dugénérateur d'impulsions le plus puissant construit au CERN. Ce système utilise deux interrupteurs à semi-conducteurs redondants de 36 kV, nouvellement développés, qui fonctionneront en parallèle pour la protection de la machine, afin de transmettre à l'l'stockée., précise Étienne Carlier.Les opérateurs du SPS doivent savoir si les faisceaux sont arrêtés correctement ou non, en observant leur forme et leur répartition lorsqu'ils pénètrent dans ledu dispositif d'arrêt., poursuit Étienne Carlier. Le profil du faisceau sera enregistré au moyen d'uninstallé sur la trajectoire des faisceaux qui sont arrêtés, dans le cadre d'un système de "pour l'de faisceau". Ce système complexe est formé d'une ligne optique de 17 m deet de cinq miroirs optiques de haute qualité, qui transfèrent l'image du faisceau de l'écran à unesoigneusement blindée située à l'extérieur de l'absorbeur, que les opérateurs peuvent suivre à distance enréel.L'arrêt de faisceaux aura un secteur despécialement consacré, qui entourera l'de la structure. Le coeur du dispositif sera entouré d'un blindage enet il sera refroidi par, tandis qu'un système de ventilation, en plus de contribuer au refroidissement, empêchera que l'soit activé par leau coeur du dispositif. Après le LS2 et avant que le SPS reçoive les faisceaux, l'absorbeur fera l'objet d'uned'étuvage dans le tunnel, pendant laquelle le graphite composant sa partie interne sera chauffé à 200 °C. Plus tard, pendant l'exploitation de la machine, le bloc de l'arrêt sera chauffé à des températures plus élevées, sous l'impact des faisceaux, et laà l'intérieur de l'absorbeur augmentera temporairement jusqu'à ce que les blocs soient conditionnés.Les préparatifs visant à accueillir la gigantesque structure sont en cours dans les cavernes souterraines et les tunnels du complexe du SPS, tandis que l'absorbeur lui-même prend forme en. La structure d'appui contre laquelle le dispositif sera placé est actuellement assemblée dans la caverne appelée ECX5, qui avait accueilli auparavant leUA1. Cette structure doit être composée d'un béton spécial, contenant des niveaux de cobalt et d'europium extrêmement faibles ; ces éléments sont facilement activés par les rayonnements, et ils resteraient donc longtemps chauds. Les éviter revient cher, mais cela permet que la structure d'appui n'absorbe pas trop de rayonnement pendant la durée de vie de l'absorbeur. La base de la structure d'appui sera fixée au sol, tandis que la couche située juste au-dessous de l'absorbeur sera composée de blocs de béton mobiles.Les travaux dedoivent durer jusqu'à la fin de cette, après quoi l'arrêt de faisceaux commencera à être assemblé dans sa future demeure. Pendant lesrestant du LS2, l'absorbeur et les services associés seront préparés endes faisceaux qui arriveront en 2021, quand le LHC entamera sa troisième période d'exploitation.Plus de photos du blindage de l'arrêt de faisceaux sur CDS: cds.cern.ch/record/2677262