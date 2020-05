Une nouvelle chronologie du champ magnétique global martien

© VR2Planets/LPG

A quoi est dû le champ magnétique d'une planète ? Quelles sont ces implications ?

Que savait-on du champ magnétique martien ?

Quelles sont les données qui changent la donne ?

Quel est l'intérêt de mieux connaitre la chronologie de ce champ magnétique ?

Pourquoi le champ martien s'est-il arrêté de fonctionner ?

Quelles sont nos autres pistes pour en savoir plus ?

Quelles sont nos sources d'information ?

Référence:

De toutes les planètes que nous connaissons, Mars est sans doute celle qui a le plus de similitudes avec la Terre. Elle représente de ce fait un objet d'études privilégié pour beaucoup de planétologues. Âgée d'environ 4,5 milliards d'années, laa perdu songlobal assez tôt: on datait jusqu'à présent sa disparition à 4,1 milliards d'années. L'duMAVEN a permis à une équipe de chercheurs canadiens, américains et français d'établir une nouvelle chronologie de sonmagnétique global. Membre de cette équipe, Benoit Langlais,au laboratoire deet géodynamique (LPG) à Nantes, nous décrypte cette découverte.Il est dû à des mouvements de, à très, et très profondément à l'intérieur de cette planète. La convection elle-même est liée soit à l'évacuation de l'accumulée lors de la formation de la planète (c'est ce qu'on appelle la convection thermique), soit à la remontée duprovoqué par la cristallisation duau centre de la planète (convection chimique). Ces mouvements dans unconducteur (le fer endans le noyau de la Terre) produisent un, qui crée lui-même un champ magnétique. C'est l'effet. Comme les mouvements de convection sont aussi organisés par la rotation de la planète, la dynamo a tendance à être alignée sur l'axe de rotation d'une planète.Si on voit un champ magnétique global dans une planète, cela veut donc dire qu'il y a des mouvements dans une couche fluide à l'intérieur de cette planète, et qu'elle est chaude. L'évacuation de cette, vers le sommet du noyau, réchauffe ainsi le manteau. Mais même si ce manteau est solide, il va aussi se mettre à "convecter", pour évacuer la chaleur reçue du noyau. Ces mouvements s'intègrent dans la, qui se traduit à lapar du volcanisme, un phénomène qui contribue grandement à alimenter l'd'une planète. Comme en plus le champ magnétique global tient le rôle d'un bouclier, protégeant l'atmosphère contre leet ses effets, on comprend que le champ magnétique est très important.En 1997, grâce auMGS (Mars Global Surveyor), on a obtenu les toutes premières mesures orbitales qui nous ont fait comprendre que Mars n'a plus de champ magnétique global comme sur. Il n'y a plus de dynamo, mais il y en a eu une dans le, qui a été enregistrée par les roches de sa surface. La question était donc de savoir quand le champ a cessé de fonctionner.Sur Mars, on ne peut pas faire de terrain comme sur Terre... mais on peut regarder de manière globale les anomalies magnétiques. Dans l', il y a des terrains très cratérisés et très anciens. Or ils ne montrent pas de champ magnétique crustal: on pensait donc que la dynamo s'était déjà arrêtée quand les cratères gigantesques s'étaient mis en place, c'est-à-dire il y a environ 4,1 milliards d'années. Cependant, ce scénario d'arrêt précoce de la dynamo ne permettait pas d'expliquer toutes nos autreset ne nous satisfaisait donc pasLe satellite MAVEN (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN), lancé en 2013, a mesuré le champ magnétique à uneplus basse que MGS. Nous avons travaillé sur des mesures acquises au-dessus d'une structure volcanique proche de l'équateur qu'on appelle "Lucus". Cette structure est assez grande pour qu'on puisse la cartographier, estimer son épaisseur et également déterminer l'âge de la surface.Il y a au-dessus de Lucus Planum une anomalie magnétique importante. Il est possible d'expliquer cette anomalie par une source se situant soit dans la structure volcanique, soit en dessous. Or on a aussi trouvé un minimum de champ magnétique au-dessus de cette structure, exactement au-dessus d'und'impact. Cet impact a localement détruit l'aimantation, et il est suffisamment profond pour avoir traversé toute la couche. On peut en déduire que le matériel aimanté se trouve nécessairementdu cratère, donc dans la structure volcaniqueLucus Planum. Ceci nous permet de la dater, en l'occurrence à 3,7 milliards d'années. Il est donc certain que la dynamo était toujours active à cette période. (A noter qu'on ne sait pas pour autant dater son arrêt !)Comme nous avons aussi des indices sur l'épaisseur de la couche aimantée, environ 3km, cela signifie aussi que l'aimantation est très forte. Sachant que l'aimantation est proportionnelle au champ magnétique ancien, cela nous encourage à mener des études sur l'intensité du champ magnétique passé, qui aurait pu être 10 ou 100 fois plus intense que le champ terrestre.En outre, laprécise de l'aimantation et son épaisseur sont des données très intéressantes pour effectuer des simulations numériques, car cela donnera des contraintes fortes sur les scénarios de formation et d'évolution de Mars.Mars est âgé d'environ 4,5 milliards d'années. Si la dynamo a fonctionné jusqu'à 3,7 plutôt que 4,1 milliards d'années, cela signifie que sa durée a été le double de ce qu'on estimait !Cela apporte des débuts de réponse à des choses qu'on ne comprenait pas, comme le maintien d'unevolcanique à la surface qui nous semblait beaucoup trop importante pour la durée supposée de l'activitéDe plus, cela recoupe d'autres mystères de Mars à savoir: où sont passées sonet son atmosphère ?En effet, il y a des liens importants entre champ magnétique, volcanisme, atmosphère et eau:- La construction d'une atmosphère se fait principalement avec du volcanisme: les volatils qui sont à l'intérieur de la planète sont piégés dans le magma qui remonte. Quand les laves arrivent à la surface, cela libère des quantités d'eau et, qui créent l'atmosphère.- On pense que le champ magnétique global est une protection contre l'échappement de l'atmosphère.- Uneimportante d'eau liquide (et on sait que ça a été le cas sur Mars) implique une atmosphère relativement épaisse dans le passé.Or cette eau a disparu. On ne la voit pas en quantité suffisante à la surface sous forme dedans les calottes polaires. Elle n'est pas dans l'atmosphère, puisque celle-ci n'est plus assez épaisse. On pense qu'elle s'est échappée dans l'espace. C'est dans ceque MAVEN doit estimer la quantité d'eau qui a pu s'échapper de l'atmosphère martienne, depuis l'arrêt de la dynamo jusqu'à aujourd'hui. Pour ce faire, on comprend qu'il est nécessaire de tenir compte de la date d'arrêt de la dynamo.Probablement qu'il n'y avait plus de mouvements à l'intérieur. Le noyau est sans doute devenu trop. Ou bien,s'est cristallisé (le fer solide ne peut pas rentrer en convection), ou encore la couche de fer liquide est devenue trop fine...Nous apportons désormais un début de réponse sur le "quand". Des questions demeurent sur le "comment" et le "pourquoi": on espère que les modélisateurs vont utiliser cette nouvelle contrainte pour travailler sur de nouveaux modèles de convection, expliquant la durée plus longue et l'arrêt plus tardif de la dynamo...Dans l', il faudrait poser et déplacer unà la surface, mais c'est techniquement très complexe. L'alternative serait de collecter des échantillons et analyser leur aimantation. On a bien quelques échantillons aimantés qui sont tombés sur Terre sous la forme de météorites, mais aucunn'a jusqu'à lors été rapporté de Mars. C'est un des objets de la prochaine mission Mars 2020.En attendant, nous pouvons également aller étudier d'autres zones avec les mesures satellitaires. C'est un travail fastidieux car il se fait à chaque fois à toute petite échelle. Mais nous avons commencé !Ce sont essentiellement les satellites, situés au plus bas à 120-150 km d'altitude, qui embarquent pour certains (comme MAVEN et MGS) une suite instrumentale de magnétométrie, c'est-à-dire desqui mesurent localement le champ magnétique produit par des sources situées sous la surface de Mars. On fait pareil autour de la Terre et d'autres planètes.Le champ magnétique, c'est uneavec une direction et intensité: il faut donc voler le plus près possible des sources car l'effet y est le plus important. Cela donne des infos sur la structure interne.L'histoire magnétique d'une planète peut également être reconstituée en étudiant les roches aimantées qui se trouvent à la surface ou juste en dessous. Les minéraux magnétiques qu'elles contiennent sont des enregistreurs, surtout en contexte volcanique. Lorsque lase met en place, qu'elle se solidifie et que les roches refroidissent en présence d'un champ magnétique, certains minéraux, dont ceux contenant du fer, enregistrent l'intensité et la direction locale du champ magnétique, un peu comme l'aiguille d'une. En caractérisant ces roches, et leur date de formation, les scientifiques peuvent estimer si une dynamo était active au moment de leur mise en place. On peut le faire sur Mars.Par ailleurs, il y a les résultats de la mission InSight qui s'est posée fin 2018 sur Mars. InSight a pu faire des mesures du champ magnétique, mais en un seul. Son magnétomètre a permis de confirmer au sol l'existence d'un champ magnétique crustal très important (dix ou cent fois plus fort que sur notre planète). Nous avons eu une petite surprise à la clé: les mesures prises montrent qu'on s'est trompé dans nos estimations d'un facteur de 10 (la valeur du champ mesuré est de 2000 nanoTesla au lieu des 200 prédits depuis l'orbite).Timing of the martian dynamo: New constraints for a core fied at 4.5 and 3.7 Ga,A. Mittelholz, C.L. Johnson, J.M. Feinberg, B. Langlais, R.J. Phillips,Advances.