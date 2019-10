Une nouvelle contrainte sur la masse du "graviton"



Credits: Y. Gominet IMCCE/Observatoire de Paris (textures from NASA)

Références de publication:

Des chercheurs des observatoires de Paris et de la Côte d'Azur, ainsi que du centre scientifique de Monaco, ont posé une nouvelle contrainte sur la masse du gravitonen utilisant un modèle très précis des orbites des planètes du système solaire.Contrairement aux cas des gravitations de Newton et d'Einstein, si ledeétait, il ne posséderait pas une portée infinie, mais serait au contraire dépeint par une portée caractéristique appeléede Compton.Cette longueur caractéristique peut, par exemple, conduire à une modification de ladegravitationnelles en fonction de leurs fréquences. Ainsi, en étudiant le spectre desgravitationnelles provenant de la coalescence de binaire de trous noirs, la collaboration LIGO-Virgo avait déjà pu contraindre ladu champ gravitationnel à une valeur inférieure à 5.0× 10^-23 eV⁄c2 , correspondant à une longueur de Compton supérieur à 2.6× 10^13 mètres.Dans cette nouvelle étude, les chercheurs se sont concentrés sur une autre manifestation possible de la masse du champ de gravitation. Ils ont étudié en particulier les modifications au niveau des mouvements orbitaux des planètes du, qui seraient impactés par la portée finie du champ dans le cadre d'unede gravitationPour ce faire, ils ont utilisé l'INPOP (IntégrateurPlanétaire de l'Observatoire de Paris),aux observatoires de Paris et de la Côte d'Azur, pour ajuster le modèle planétaire du système solaire auxles plus précises actuellement disponibles, en prenant en compte l'éventualité d'une portée finie de la gravitation. Ainsi, ils ont pu contraindre la longueur de Compton associée à la gravitation à être supérieure à 1.83× 10^13 km - soit près de 87 fois la distance Terre-Soleil - ce qui correspondrait à une masse inférieur à 6.76× 10^-23 eV⁄c2 - c'est-à-dire inférieur à environ 10^-55 grammes.L'apparente similitude entre les résultats de cette nouvelle étude et celle menée par la collaboration LIGO-Virgo est purement fortuite cependant. Non-seulement les deux études se penchent sur différents aspects de la phénoménologie gravitationnelle (radiative versus orbitale), mais utilisent aussi desde natures entièrement différentes (ondes gravitationnelles versusplanétaire radio etdans le système solaire). Les deux types d'étude sont donc complémentaires afin d'éprouver l'existence potentielle d'une masse associée au champ de gravitation.- Constraining the Mass of the Graviton with the Planetary Ephemeris INPOP, L. Bernus, O. Minazzoli, A. Fienga, M.Gastineau, J. Laskar, and P. Deram Phys. Rev. Lett. 123, 161103 - Highlighted in APS: Philip Ball, Limits on the Graviton from Planetary Orbits