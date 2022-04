Une nouvelle équation pour la diffusion de particules en ligne

La diffusion d'une particule au sein d'une ligne, sans dépassement possible, est un exemple de problème célèbre, apparemment simple mais mathématiquement très complexe. Des chercheurs viennent de trouver et de résoudre une nouvelle équation qui apporte la réponse à ce problème et s'applique également à d'autres modèles emblématiques deLa diffusion de particules dans des canaux étroits, en "file indienne", c'est-à-dire sans pouvoir se doubler, est à l'oeuvre dans certains milieux confinés. Elle concerne en particulier la diffusion de traceurs dans des milieux poreux ou dans des nanotubes. Elle correspond à un régime sous-diffusif, c'est-à-dire un régime pour lequel lemoyen des particules est moindre que dans le cas du régime diffusif standard. Ce comportement anormal résulte des fortes corrélations des mouvements des particules dans launidimensionnelle. En dépit de leur importance, ces corrélations n'ont encore jamais pu être quantifiées car elles relèvent d'une suite infinie d'équations techniquement très difficile à résoudre. En particulier, le problème des corrélations dans le cas simple et emblématique du processus d'exclusion symétrique, dans lequel des particules se déplacent avec la mêmeà gauche ou à droite sur undiscret dont les sites sont occupés par au plus une particule (figure), est ouvert depuis plus de 40 ans.Des chercheurs du Laboratoire dede lacondensée ( LPTMC , CNRS/Sorbonne Univ.) et du laboratoire Physico-chimie des électrolytes et nanosystèmes interfaciaux ( PHENIX , CNRS/Univ.) ont apporté une réponse à ce problème en ramenant la suite infinie d'équations à uneexacte remarquablement simple et en la résolvant analytiquement. Plus généralement, cette équation apparaît comme un nouveld'analyse des systèmes de particules en: elle s'applique en effet également à des situations hors d'équilibre, à d'autres observables que la diffusion de traceur comme des courants de particules, ainsi qu'à d'autres modèles de diffusion de file indienne, ce qui lui confère dès à présent un clair potentiel d'universalité. Ces travaux sont publiés dansExact closure and solution for spatial correlations in single-file diffusion.A. Grabsch, A. Poncet, P. Rizkallah, P. Illien, O. Bénichou, paru le 25 mars 2022.DOI: 10.1126/sciadv.abm5043 Archives ouvertes arXiv et HAL - Olivier Bénichou - Directeur deau, Laboratoire dethéorique de la matière condensée - benichou at lptmc.jussieu.frINP - inp.com at cnrs.fr