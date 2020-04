Une nouvelle famille d'hélicènes phosphorescents

Réponse de la phosphorescence polarisée d'un hélicène-carbène-rhénium dépendante de la chiralité de l'hélicène et du rhénium.

© J. Crassous

Référence:

Contacts:

Molécules hélicoïdales, les hélicènes modifient le sens de la polarisation des ondes lumineuses avec lesquelles elles interagissent, ce qui peut servir par exemple pour concevoir des OLED. En jouant sur le sens d'enroulement de leur hélice et la position d'métalliques, une équipe internationale, centréede l'ISCR (CNRS/INSA Rennes/ENSC Rennes/Université Rennes 1), a obtenu un hélicène présentant de la phosphorescence polarisée et de longue durée. Retenus comme VIP dans la revueLes hélicènes sont des molécules hélicoïdales qui ne peuvent pas se superposer à leur image. Cette propriété, la chiralité, est ici associée au fait que chaque hélicène existe sous deux formes, les énantiomères, qui ont la même formule chimique, mais dont l'est enroulée dans undifférent. Les hélicènes sont souvent capables d'émettre de la, ces deux caractéristiques confèrent aux hélicènes unepolarisée circulairement, c'est-à-dire qu'ils parviennent à faire tourner le sens droit ou gauche desau sein d'un faisceau lumineux. Cela trouve des applications en, dans les diodes organiques électroluminescentes, en bioimagerie ou encore en photochimie. Une équipe de chercheurs a synthétisé une nouvelle famille d'hélicènes avec unde chiralité supplémentaire, apportée par la présence de métaux, fournissant ainsi des objets moléculaires à la phosphorescence polarisée et particulièrement longue.Ces molécules sont composées d'atomes métalliques, en l'occurrence du rhénium, au sein d'une hélice portant un fragment de type carbène,dont un des atomes dene partage pas tous ses électrons. Or le rhénium est chiral, ce qui fait que l'on peut obtenir plusieurs combinaisons selon la chiralité de l'hélice: droite/droite, droite/gauche, gauche/droite ou gauche/gauche. Lorsque la chiralité est constructive, leprésente une phosphorescence polarisée intense pendant près d'une milliseconde, ce qui est bien plus long que les précédentessur d'autres hélicènes. Cela en fait un candidat intéressant pour l'biomédicale. L'équipe va à présent tester l'intégration d'autres métaux que le rhénium, pour voir quelles propriétés vont alors émerger.Ces travaux ont rassemblé des chercheurs de l'des sciences chimiques de Rennes (ISCR, CNRS/INSA Rennes/ENSC Rennes/Université Rennes 1), du Laboratoire dedes lasers (LPL, CNRS/UniversitéParis-Nord), de l'Institut des sciences moléculaires de Marseille (ISM2, CNRS/Aix-Marseille Université/École Centrale Marseille), de l'd'État de(États-Unis), de l'université Jagellon de Cracovie (Pologne) et de l'université de Durham (Royaume-Uni).Etienne S. Gauthier, Laura Abella, Nora Hellou, Benoît Darquié, Elsa Caytan, Thierry Roisnel, Nicolas Vanthuyne, Ludovic Favereau, Monika Srebro-Hooper, J. A. Gareth Williams, Jochen Autschbach et Jeanne Crassous.Long-lived circularly-polarized phosphorescence in helicene-NHC-rhenium(I) complexes: the influence of helicene, halogen and stereochemistry on emission properties.DOI: 10.1002/anie.202002387 - Jeanne Crassous - Institut des sciences chimiques de Rennes (ISCR) - jeanne.crassous at univ-rennes.fr- Stéphanie Younès - Responsable- inc.communication at.fr