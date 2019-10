Nouvelle génération de membranes artificielles magnétiques





A - Photographie de membranes suspendues sur les trous gravés en face arrière de la plaque de silicium. Zoom: photographie en microscope électronique à balayage du réseau (Un réseau informatique est un ensemble d'équipements reliés entre eux pour échanger des informations. Par analogie avec un filet (un réseau est un « petit rets »,...)

B - Schéma de l'actionnement magnétique d'une membrane illuminée par un faisceau laser (Un laser est un appareil émettant de la lumière (rayonnement électromagnétique) amplifiée par émission stimulée. Le terme laser provient de l'acronyme...) plane (La plane est un outil pour le travail du bois. Elle est composée d'une lame semblable à celle d'un couteau, munie de deux poignées, à chaque extrémité de la lame. Elle permet le dégrossissage...) aimant (Un aimant est un objet fabriqué dans un matériau magnétique dur, c’est-à-dire dont le champ rémanent et l'excitation coercitive sont grands (voir ci-dessous). Cela lui donne des propriétés...)

C - Figure de diffraction fortement impactée par de faibles déflexions de la membrane.

diamètre (Dans un cercle ou une sphère, le diamètre est un segment de droite passant par le centre et limité par les points du cercle ou de la sphère. Le diamètre est aussi la longueur de ce segment. Pour...)

Les chercheurs du laboratoire Spintec ont développé un nouveau type de membrane biocompatible. Leur grand potentiel réside dans leur capacité à être actionnées à distance par un champ magnétique externe. Elles présentent des applications potentielles en, dans les dispositifs photoniques, mais aussi en, enet dans le domaine biomédical.Les membranes artificielles sont de plus en plus étudiées, particulièrement en biologie et en, pour comprendre le vivant et à des fins thérapeutiques, ou dans les domaines liés à l'pour être utilisées comme dispositifs photoniques flexibles. Ces membranes sont souvent constituées de films de polydiméthylsiloxane (PDMS), un polymère utilisé depuis des décennies pour son module élastique ajustable, sa biocompatibilité et saLes chercheurs du laboratoire Spintronique etdes Composants (Spintec) ont développé un nouveau type de membrane en partiedes études menées sur les particules magnétiques pour la biologie (comme, par exemple, celles utilisées pour la destruction de cellules cancéreuses induite par les vibrations magnéto-mécaniques). Ces membranes innovantes incorporent des réseaux périodiques 2D de particules magnétiques (Figure). Elles sont biocompatibles et peuvent être actionnées magnétiquement. Leur grand potentiel réside dans leur capacité à être actionnées à distance par unexterne ; d'un étatennul, elles deviennent concaves sous l'action d'un champ magnétique appliqué. Elles constituent ainsi des réseaux depour le visible, réseaux dont les déformations sont finement réglées magnétiquement. Les réponses optiques expérimentales contrôlées magnétiquement montrent des tâches d'(Figure) qui s'étirent progressivement en séries de franges lorsque le champ magnétique est appliqué. Ces figures de diffraction sont en excellent accord avec les modèles analytiques magnéto-mécaniques et optiques qui sont développés à Spintec. Des déformations de quelques microns peuvent être maîtrisées sur des membranes de diamètres centimétriques.Plus généralement, ces résultats suggèrent que ce type de membranes magnéto-élastiques biocompatibles et actionnables présente des applications potentielles en optique adaptative, dans les dispositifs photoniques, mais aussi en biophysique, en biologie et dans le domaine biomédical.Ces membranes innovantes sont constituées de bicouches PDMS/Au d'épaisseurs 5μm/100nm, de~1cm, intégrant des réseaux de piliers magnétiques de permalloy (alliages de Ni et Fe) préparés par des techniques lithographiques à la plate-forme PTA du CEA-Grenoble.Joisten H, Truong A, Ponomareva S, Naud C, Morel R, Hou Y, Joumard I, Auffret S, Sabon P and Dieny BOptical response of magnetically actuated biocompatible membranes.