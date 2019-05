Nouvelle méthode pour créer des images 3D ultra-rapides de nanostructures

Référence publication

Contact CEA

Communiqué de presse

Collaboration

L'imagerie stéréoscopique, fournie par nos deux yeux, nous donne une vision "en relief" des objets qui nous entourent. A l'aide d'impulsions laser harmoniques dans le domaine des rayons X, il devient possible d'obtenir de façon similaire des images de nano-structures avec une perspective tridimensionnelle. Cette nouvelle possibilité apporte de nouvelles perspectives en, plus particulièrement intéressantes dans le domaine de laLasans lentille avec rayons X, ou imagerie parcohérente, est une approche prometteuse permettant aux chercheurs d'analyser lade structures tridimensionnelles complexes, telles qu'elles existent dans la nature. Si des images bidimensionnelles peuvent être générées rapidement et efficacement, la réalisation d'images 3D constitue toujours un défi. Des images en troisd'unpeuvent être calculées à partir de centaines d'images individuelles 2-d, mais ce type de méthode nécessite des intensités deélevées et demande la manipulation de grandes quantités deet donc beaucoup dede calcul.Il est cependant possible d'accélérer considérablement ces méthodes: il suffit d'acquérir à partir d'une unique impulsion, deux images d'un même objet selon deux perspectives légèrement différentes. Les 2 images sont ensuite combinées pour former une image spatiale. La méthode s'apparente à notre vision "en", à partir d'une image stéréoscopique composée de deux vues légèrement différentes, telles que celles fournies par chacun de nos yeux. L'imagerie par vision stéréoscopique assistée parest déjà utilisée en vision artificielle et plus particulièrement en robotique, et l'équipe ATTO du LIDYL au CEA de Saclay et ses collaborateurs montrent ici, et pour la première fois, qu'elle est applicable au domaine des rayons X.Dans ce domaine des très courtes longueurs d', la méthode permet des reconstructions 3D à l'échelle nanométrique, et doit pouvoir avec un impact significatif, satisfaire les demandes d'imagerie structurale 3D de macromolécules individuelles indispensable en biologie, enet plus généralement dans l'industrie. La structure protéique d'un, qui influence fortement sonbiologique, pourrait, par exemple, être analysée plus rapidement et avec un effort instrumental raisonnable, ce qui doit permettre d'accélérer et affiner les diagnostics médicaux.Cette étude a été financée par Laserlab, un consortium de laboratoires européens visant à promouvoir lalaserComputedlensless X-ray imagingJ. Duarte, R. Cassin, J. Huijts, B., M. Kholodtsova, F. Fortuna, L. Delbecq, H. Chapman, M. Fajardo, M. Kovacev, W. Boutu and H. Merdji: Hamed Merdji (LIDYL/Atto) - J. Duarte, R. Cassin, J. Huijts, B. Iwan, W. Boutu & H. Merdji : Laboratoire Interactions, Dynamiques et Lasers (UMR 9222 CEA-CNRS) - LIDYL/Atto- F. Fortuna, L. Delbecq, Centre de Sciences Nucléaires et de Sciences de la- CSNSM, CNRS/IN2P3, Université Paris-Saclay, Orsay, France- H. Chapman, Center for Free-Electron Laser, Hamburg, Germany- M. Fajardo, Instituto de Plasmas e Fusão Nuclear - IPFN, IST Lisboa, Lisbon, Portugal- M. Kovacev: Leibniz Universität Hannover,für Quantenoptik, Hannover, Germany