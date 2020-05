Une nouvelle source de lumière infrarouge grâce à des cascades de fibres optiques

Simulation numérique de l'évolution du spectre de la source laser couvrant la gamme de longueur d'onde de 2 à 10 µm dans l'infrarouge moyen.

De nombreuses méthodes d'analyse utilisent des lasers, dont la longueur d'onde impacte profondément les performances. Une équipe de l'institut FEMTO-ST, de l'université McGill (Canada) et des sociétés SelenOptics, Le Verre Fluoré et LEUKOS a conçu une source decouvrant toute la gamme ded'de l'moyen: de 2 à 10 µm. Elle fonctionne grâce à la disposition en cascade deoptiques en troisdifférents,ce que l'on appelle un supercontinuum. Ces travaux, publiés dans la revue, ouvrent des applications en spectrométrie et enLes sources lumineuses supercontinuum (SC) sont générées en propageant des impulsions laser courtes, mais de hautes puissances, dans des milieux non linéaires qui sont le plus souvent des fibres optiques. Popularisées au cours de la dernière, ces sources ont trouvé des applications dans des domaines tels que la tomographiecohérente, le traitement des matériaux, la détection chimique, la surveillance des, l'imagerie et la spectroscopie d'. Cependant, lades sources SC actuelles est limitée entre 400 nm et 2 µm, à cause de la structure des fibres optiques classiques ende. Une restriction qui empêche par exemple la détection de nombreuses espèces chimiques et biologiques, dont les signatures se retrouvent vers l'infrarouge moyen et au-delà: entre 2 à 20 µm. Des chercheurs de l'institut FEMTO-ST (CNRS/UFC/UTBM/ENSMM), de l'McGill deet des entreprises SelenOptics, Le Verre Fluoré et Leukos sont parvenus à atteindre les 10 µm, avec des solutions transposables aux applications actuelles.Les scientifiques ont pour cela développé un système de fibres en cascade qui génère un supercontinuum couvrantl'infrarouge moyen (2-10 µm). Des travaux d'autres équipes poussent jusqu'à 16 µm, mais seulement à l'aide d'installations bien trop coûteuses et volumineuses pour que la méthode soit applicable de façon. Ici, un laser impulsionnel compact passe par une série de trois fibres de verre de silice, de fluorure et de chalcogénure. Son spectre est alors progressivement élargi et décalé vers l'infrarouge moyen. Les chercheurs décrivent en outre un modèle numérique entièrement réaliste pour simuler la propagation d'impulsions lasers à travers la série de fibres, qu'ils utilisent pour optimiser le processus. Cette technique, prête à être commercialisée, ouvre la voie à des sources moyen-infrarouges, compactes et robustes, pour la détection, la spectroscopie et l'imagerie biomédicale.Ces travaux sont le résultat d'uneuropéen H2020 Marie-Curie.2-10 µm Mid-Infrared Supercontinuum Generation in Cascaded Optical Fibers: Experiment and Simulation,S. Venck, F. St-Hilaire, L. Brilland, A. N. Ghosh, R. Chahal1, J. Troles, M. Meneghetti, F. Joulain, S. Cozic, S. Poulain, G. Huss, M. Rochette, J. Dudley and T. Sylvestre.(mai 2020), 2000011.