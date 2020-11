Une nouvelle spectroscopie de Résonance Magnétique Nucléaire: RMN 2D "DANA"



Crédit phot: Philippe Lesot

La détermination non-ambiguë de la structure tridimensionnelle de molécules naturelles ou de synthèse est un enjeu considérable pour les chimistes. La spectroscopie de Résonance Magnétique(RMN) classique utilisant des solvants isotropes (phase liquide) offre des solutions analytiques intéressantes, mais pas toujours efficaces.Au cours des 20 dernières années, un changement de paradigme est intervenu avec l'avènement de la RMN en milieux faiblement “orientant”, constitués, par exemple, delyotropes ou de gels de polymères, combinée avec de la. Cette approche repose sur la capacité de ce type de solvants à orienter les molécules au sein dudes spectromètres de RMN. Elle permet, surtout, de mesurer des grandeurs dites "anisotropes" comme le couplage dipolaire entre deux noyaux d'uneou l'dechimique associée à l'desqui, en milieu isotrope, sont moyennées àpar les mouvements moléculaires aléatoires.En revanche, en milieu, il est possible de corréler ces observables RMN à des informations structurales essentielles comme les distances interatomiques et donc,, reconstruire lad'une molécule. Ces deux grandeurs ont été abondamment exploitées pour déterminer la structure de molécules bioactives.Une dernièrerestait encore à franchir dans le domaine de l'analyse structurale: l'exploitation des couplages quadrupolaires, spécifiquement associés à des noyaux atomiques de> ½. LeH), secondde l'présent naturellement dans toutes molécules organiques hydrogénées àd'environ 0.0155 %, en est un très bon exemple (= 1). Ce troisième et dernier challenge majeur vient de tomber puisque des chercheurs de l'ICMMO (CNRS/Université Paris-Saclay) à Orsay ont démontré le potentiel analytique de la RMN bidimensionnelleH enanisotrope (RMN 2D “”) à 14 T, en déterminant la structure 3D et la configuration relative de deux composés chiraux naturels d'intérêt pharmaceutique et demoléculaire élevé.Ce travail, mené en collaboration avec des chercheurs de l'Carnegie Mellon(USA) et de l'Université fédérale de Pernambuco (Brésil), a été effectué sur des échantillons de strychnine (unviolent) et d'(un antipaludique naturel) orientés dans des phases cristal-liquide organiques polypeptidiques. Les structures moléculaires 3D ainsi déterminées sont conformes à la littérature. Ces travaux, en couverture duoù ils sont parus, ouvrent la voie à de nombreux développements dans le domaine de l'analyse structurale de composés naturels complexes. Et à l'image d'une fameuse chanson sortie en 1998, la Tribu de “” tend ses bras à tou(te)s les chimistes aventureux/euses.Philippe Lesot, Roberto R. Gil, Philippe Berdagué, et Armando Navarro-Vázquez,. (2020),, 3141-3148.- Philippe Lesot - Directeur dedeMoléculaire et desd'Orsay (ICMMO) - philippe.lesot at universite-paris-saclay.fr- Roberto Gil - Professeur, Département de Chimie, Carnegie Mellon University, USA- Stéphanie Younès - Responsable- Institut de chimie du- inc.communication at cnrs.fr- Anne-Valérie Ruzette - Chargéepour la communication - Institut de chimie du CNRS - anne-valerie.ruzette at cnrs.fr