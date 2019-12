Une nouvelle technique pour étudier des noyaux atomiques à vie courte



L'équipe d'ALTO à Orsay a produit un faisceau très pur d'Etain 134 radioactif (134Sn) à demi-vie courte là où toutes les autres tentatives par la technique ISOL classique avaient échoué jusqu'à présent. L'exploit tient à la sulfuration des noyaux qui accélère l'extraction et permet une étude rapide avant désintégration. Cette technique promet d'élargir la gamme des noyaux exotiques accessibles avec la méthode ISOL.L'idée a germé lorsqu'à plusieurs reprises, des contaminations ont produit des molécules ded'étain dans les expériences de production de faisceaux radioactifs avec la méthode ISOL, une méthode où les ions radioactifs sont produits à l'aide d'une cible d'et sont ensuite extraits, ionisés et séparés pour être étudiés. Clairement l'association Soufre/ Étain donnait unetrès stable et beaucoup plus volatile que l'Étain métallique seul.Pourquoi dans ces conditions ne pas utiliser cette propriété pour accélérer l'extraction des noyaux d'Étains radioactifs afin d'avoir lede les étudier avant leur désintégration ? En effet, certains isotopes générés ont une durée detrop courte et leur extraction est trop longue pour espérer les étudier dans la foulée. Or ce sont ces noyaux instables et fugaces que les scientifiques cherchent à observer pour mieux comprendre les phénomènes qui régissent la cohésion des noyaux. L'Étain 134 (134Sn) est de ceux-là. Ce noyau très proche de l'Étain doublement magique 132Sn (50 protons, 82 neutrons) a une demi vie de 1,05, trop courte pour la technique ISOL classique.Pour mettre en place un protocole de sulfuration, une collaboration s'est mise en place avec l'ded'Orsay (IPNO), le GANIL, CERN-ISOLDE et INFN-LNL (1). Le travail de développement conduit sur plusieurs années a fini par payer. "Nous avons créé un système d'très précis de Soufre 34 (34S) sous forme gazeuse dans l'enceinte qui abrite la cible d'uranium fissile, et où se forme l'Étain radioactif" explique Maher Cheikh Mhameddeet responsable du groupe R&D Cibles et sources d'ions à l'IPNO. "Les noyaux d'Étain réagissent donc dès leur formation avec le Soufre et ressortent sous forme moléculaire Étain+Soufre (134Sn34S) beaucoup plus vite de la cible".Sans perdre de temps ces molécules sont ionisées, séparées et isolées dans un faisceau pour être étudiées. C'est ainsi que l'équipe a réussi pour la première fois à obtenir et observer un faisceau 134Sn34S. Mieux encore, ce faisceau est d'une pureté totale, dépourvu de contaminants (voir le spectre ci-dessous appliqué à l'133 de l'Étain). Autre, le facteur SnS/Sn augmente à mesure que les noyaux sont de plus en plus exotiques. En d'autre termes, plus les noyaux seront exotiques, plus ils sortiront facilement. Le succès est complet et les chercheurs et chercheuses réfléchissent déjà à étendre son utilisation, notamment aux noyaux exotiques du germanium.