Nova: une rare et impressionnante explosion stellaire bientôt visible dans le ciel

Dans les prochains mois, un phénomène astronomique spectaculaire illuminera le ciel nocturne: la nova récurrente T Coronae Borealis brillera autant que l'étoile Polaire.Située à 3 000 années-lumière de la Terre, cette étoile offre une occasion unique d'assister à une explosionvisible à l'œil nu, dans lade la. Cet événement,tous les 80 ans environ, résulte d'uneexplosive entre deux étoiles d'un, promettant uneinoubliable pour les astronomes amateurs.Le système se compose d'une naine blanche et d'une géante rouge, en fin de vie, dont les échanges de matière déclenchent périodiquement une explosion nucléaire fulgurante.Ces novas récurrentes sont rares, avec seulement une dizaine connues dans notre galaxie et ses voisines. Leur particularité repose sur une danse gravitationnelle serrée, où la matière expulsée par la géante rouge s'accumule sur la naine blanche jusqu'à déclencher une réaction thermonucléaire.Cet événement a été observé pour la première fois en 1866 et est réapparu en 1946. Cette année marquera ainsi à minima la troisième fois que l'humanité poura en être témoin. Les chercheurs, dont Sumner Starrfield de l'Université d'État de l'Arizona, attendent avec impatience cette nova, travaillant d'arrache-pied pour prédire les découvertes qui en résulteront.Le télescope spatial James Webb, parmi d'autres instruments, se tournera vers cette explosion, bien que sa beauté puisse être appréciée sans équipement avancé. Il suffit de regarder en direction de la Couronne Boréale pour être témoin de cette nova.